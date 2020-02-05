Серия А. Лацио теряет шанс выйти на второе место

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Эллас Верона" 0:0

"Лацио": Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду, Лаццари (Марушич 71), Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Лулич (Йони 71), Иммобиле, Кайседо (Пароло 84)

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани (Давидович 89), Кумбулла, Гюнтер, Фараони, Пессина, Велозу, Лазович, Дзакканьи, Борини, Верре (Эйссерик 70)

Предупреждения: Милинкович-Савич 29, Йони 77, Раду 80 - Кумбулла 23, Ррахмани 86

К этому перенесенному матчу "Лацио" подошёл с 16-ю без поражений в лиге подряд. С 29-ю очками и 35-ю забитыми в 11-ти домашних матчах. В том числе и 5:1 в воскресенье. Победа выводила его на второе место впервые с апреля 2015-го года. Впрочем, было ясно, что легко против "Вероны" не будет. Ведь она не проигрывала в шести матчах подряд, а по интенсивности, борьбе, обороне (три центральных защитника, четвёртая в лиге по пропущенным) похожа на римлян. Во многом благодаря этим качествам и устояла сегодня.

Большая часть первого тайма миновала в сумасшедшем темпе. Причем в первые полчаса гости даже выглядели получше, владели мячом чуть побольше. Правда, ударов по воротам было крайне мало - три за первые 24 минуты. Команды сумели обменяться супермоментами. Однако вратари отбили удары Дзакканьи и Иммобиле в упор. После же 30-ой минуты "Лацио" ускорился, начал бешено давить. Но Сильвестри потащил удар Луиса Альберто метров с 17-ти. А с чуть более близкого расстояния испанец попал в стойку.

Второй тайм начался схоже на первый. Только гораздо медленнее. "Верона" отказывалась уступать инициативу, ударов по воротам не было. Редкий удар - Лазовича с угла штрафной - Стракоша взял со второй попытки. Луис Альберто издали вновь попал в стойку и в отчаянии воздел руки к небу. Интересные замены - обоих латералей у хозяев, атакующий полузащитник вместо разыгрывающего у гостей - также мало изменили. Как раз Стракоша спас после удара Борини низом в контратаке. А Сильвестри отбил еще один мощный удар Луиса Альберто.

17 матчей без поражений подряд - повторение лучшей серии в истории "Лацио". Однако вряд ли он рад достижению такой серии именно таким путем. Важнее прервавшаяся серия из семи домашних побед. И упущенный шанс выйти на второе место всего в двух очках позади "Ювентуса". А "Верона", доставившая огромные трудности всем лидерам лиги, наконец-то не проиграла одному из них. Вполне заслуженно. Она сумела остановить голевую машину соперника.