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Райола: Де Лигта можно сравнить с Рембрандтом, а Погба - с Баскием

Италия
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Казалось бы, что общего между художниками и футболистами

Райола: Де Лигта можно сравнить с Рембрандтом, а Погба - с Баскием
UA-Футбол
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Известный футбольный агент Мино Райола, в интервью Sport Voetbal Magazine, сравнил двух своих клиентов с известными деятелями исскуства.

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"Де Лигт очень похож на Рембрандта, в последнее время он это доказывает. Он становится "Ночным дозором" (главная картина художника) на моих глазах. Ему очень непросто в "Ювентусе", в новом клубе с другой культурой. Однако он продолжает расти.

Что касается Погба, то его можно сравнить с Жан-Мишелем Баскием (американский граффити-художник). Он был достаточно мятежным, как и Поль", - заявил Райола.

Совсем недавно сообщалось, что Погба готовит свой уход из "МЮ".

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В статье: Поль Погба Мино Райола Матейс де Лигт
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