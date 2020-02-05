Райола: Де Лигта можно сравнить с Рембрандтом, а Погба - с Баскием

Известный футбольный агент Мино Райола, в интервью Sport Voetbal Magazine, сравнил двух своих клиентов с известными деятелями исскуства.

"Де Лигт очень похож на Рембрандта, в последнее время он это доказывает. Он становится "Ночным дозором" (главная картина художника) на моих глазах. Ему очень непросто в "Ювентусе", в новом клубе с другой культурой. Однако он продолжает расти.

Что касается Погба, то его можно сравнить с Жан-Мишелем Баскием (американский граффити-художник). Он был достаточно мятежным, как и Поль", - заявил Райола.

Совсем недавно сообщалось, что Погба готовит свой уход из "МЮ".