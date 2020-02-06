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Ибрагимович надеется восстановиться к матчу с Интером

Италия
(1 голосов)

Футболист интенсивно тренируется

Ибрагимович надеется восстановиться к матчу с Интером
Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович надеется восстановиться к миланскому дерби против "Интера", сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Как пишет источник, в последние дни 38-летний швед проводит интенсивные тренировки для того, чтобы выйти на поле против "Интера". Ибрагимович пропустил матч против "Вероны" в прошлые выходные из-за болезни, кроме того, в начале недели обострились его проблемы с икроножной мышцей. Форвард рассчитывает устранить все проблемы со здоровьем к выходным.

Матч 23-го тура чемпионата Италии "Интер" — "Милан" состоится 9 февраля.

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В статье: Златан Ибрагимович Интер (Милан) Милан Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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Суржику--бій (Краматорск)
06.02.2020 в 16:43
"Ібрагімович сподівається відновитися до матчу з Інтером".Одужати,стати на ноги.
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