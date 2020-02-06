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Пирло войдет в Зал славы итальянского футбола

Италия
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Компанию ему составит Карло Маццоне и Збигнев Бонек

Пирло войдет в Зал славы итальянского футбола
Новина українською

Экс-полузащитник "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло будет введен в Зал славы итальянского футбола, об этом пишет сайт Федерация футбола Италии.

Также в Зал славы попадет известный тренер Карло Маццоне и экс-игрок "Ювентуса" и "Ромы" Збигнев Бонек .

Напомним, что официальная церемония введения в Зал славы состоится 4 мая во Флоренции.

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В статье: Андреа Пирло
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