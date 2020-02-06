Пирло войдет в Зал славы итальянского футбола

Экс-полузащитник "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло будет введен в Зал славы итальянского футбола, об этом пишет сайт Федерация футбола Италии.

Также в Зал славы попадет известный тренер Карло Маццоне и экс-игрок "Ювентуса" и "Ромы" Збигнев Бонек .

Напомним, что официальная церемония введения в Зал славы состоится 4 мая во Флоренции.