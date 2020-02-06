Италия
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Пирло войдет в Зал славы итальянского футбола
Компанию ему составит Карло Маццоне и Збигнев Бонек
Экс-полузащитник "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло будет введен в Зал славы итальянского футбола, об этом пишет сайт Федерация футбола Италии.
Также в Зал славы попадет известный тренер Карло Маццоне и экс-игрок "Ювентуса" и "Ромы" Збигнев Бонек .
Напомним, что официальная церемония введения в Зал славы состоится 4 мая во Флоренции.
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