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Фонсека требует, чтобы его игроки были более амбициозными

Италия
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Римляне стали частенько терять очки

Фонсека требует, чтобы его игроки были более амбициозными
UA-Футбол
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека рассказал, как его клуб работает над изменением менталитета и о том, что нужно быть более амбициознее.

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"Сейчас мы стараемся изменить наш менталитет. В игре против "Сассуоло" были допущены ошибки с самого начала игры - и с моей стороны, и со стороны футболистов.

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Мы каждый день работаем над собой. Я хочу, чтобы игроки поняли, что им нужно быть более амбициознее. В этом сезоне мы сыграли два-три матча, в которых были недостаточно амбициозными", - цитирует португальца пресс-служба "волков".

На данный момент римляне идут на пятом месте в Серии А и продолжают вести борьбу за первую четверку.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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