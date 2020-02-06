Фонсека требует, чтобы его игроки были более амбициозными

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека рассказал, как его клуб работает над изменением менталитета и о том, что нужно быть более амбициознее.

"Сейчас мы стараемся изменить наш менталитет. В игре против "Сассуоло" были допущены ошибки с самого начала игры - и с моей стороны, и со стороны футболистов.

Мы каждый день работаем над собой. Я хочу, чтобы игроки поняли, что им нужно быть более амбициознее. В этом сезоне мы сыграли два-три матча, в которых были недостаточно амбициозными", - цитирует португальца пресс-служба "волков".

На данный момент римляне идут на пятом месте в Серии А и продолжают вести борьбу за первую четверку.