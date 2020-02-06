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Политано рассказал, почему этой зимой он перешел в Наполи

Италия
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А ведь мог оказаться в родном для себя Риме

Политано рассказал, почему этой зимой он перешел в Наполи
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В январе "Наполи" заплатил за Маттео Политано 35 миллионов евро. Итальянский форвард рассказал о причинах своего выбора.

"Я счастлив, что выбрал "Наполи". Они играют по схеме 4-3-3, уверен, что я здесь смогу себя хорошо проявить. Это было одной из главной причин.

Я не хотел переходить сюда? Это неправда. Я хорошо отношусь к команде. Когда я играл за "Сассуоло", они пытались меня подписать, но не смогли договориться", - заявил Политано во время эфира на радио Kiss Kiss.

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Ранее сообщалось, что Политано хотел перейти в "Рому".

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В статье: Наполи (Неаполь) Маттео Политано
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