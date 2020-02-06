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Ювентус готовит замену для Матюиди - в списке претендентов Аллан и Каземиро
Зидан вряд ли отпустит бразильца
"Ювентус" готовит топ трансфер. Они ищут замену для Блеза Матюиди, который с годами не молодеет.
По информации Calciomercato, в список возможных претендентов попали два бразильца. Первый - Аллан, который сейчас выступает в "Наполи". В начале сезона у него был конфликт с президентом клуба и он просил свой трансфер. Долгое время за ним следит "ПСЖ".
Второй вариант сейчас выступает в "Реале". Речь идет о Карлосе Каземиро. Бразилец играет в основе команде Зидана, проведя в сезоне 28 матчей. Его трансферная стоимость равна 70 миллионам евро.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" все еще не потерял интерес к Полю Погба.