Рома - Болонья. Анонс и прогноз матча

7 февраля. 21:45. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

Травмы и тактическая однобокость наконец-то настигли "Рому". 2020-й год она начала тремя поражениями и всего четырьмя очками в пяти матчах лиги, вылетела из Кубка. Причем проваливалась по-разному - проигрывала "Ювентусу" в Кубке по всем статьям, ужасно исполняла огромное количество ударов по воротам "Торино", того же "Юве" в лиге, "Лацио". И была разорвана выверенными контратаками "Сассуоло" (2:4). Больше ошибаться ей нельзя. Тем более - играть так, как в последнем матче. Проблема в том, что "Болонья" в очень хорошей форме, технична и быстра, как и "нероверди". Опасный соперник для "джаллоросси".

Последнее поражение стало серьезнейшим ударом. Эдин Джеко говорил о первом тайме на уровне Серии Б, опаздывании в прессинге и недостатке передач в его адрес. А его наставник Паулу Фонсека заявил, что команда не играла вовсе. И говорил о некоторых матчах, в которых команда выключается в плане амбициозности. Последний безусловно был таковым. Три пропущенных за 30 минут впервые с сентября 2012-го, пропущенный сразу же после забитого во втором тайме. Португалец еще и покритиковал арбитров за удаление Лоренцо Пеллегрини и обилие жёлтых карточек его игрокам. "Странно, что команде нашего типа дают так много".

И вправду странно для последней команды лиги по попыткам отбора мяча и 18-ой по перехватам. "Рома" не желает и не умеет отбирать мяч, желает играть лишь на чистых, видит во владении мячом цель, а не средство. Это еще могло бы работать при идеальной физической форме. Но не когда из-за эпидемии травм играют все те же, а в заявку иногда попадают лишь 15 полевых игроков. И соперники отлично понимают это, просто отдавая "Роме" мяч и прорываясь на контратаках через ее слабую оборону. Эти контратаки и останавливаются фолами. Результат - уже пять удалений, больше лишь у жутко кризисного "Торино" и аутсайдера "Дженоа".

"Болонья" также любит мяч. Но и скорость и борьбу. С возвращением Синиши Михайловича, на днях пришедшего вторым в борьбе за звание лучшего тренера года, игроки вновь воспряли. Два камбека подряд вывели их на четыре победы и две ничьи в семи последних матчах. 14 очков с камбеков - первое место в лиге. И Родриго Паласио объясняет это характером, привитым тренером. А помощник Синиши Эмилио Де Лео - умением работать, не теряться и не искать алиби в тяжёлые минуты. Да, атака команды шаблонна, как и "Ромы", а владение мячом часто стерильно. Однако скорость и боевитость позволяют превращать количество в качество и выгрызать победы.

Кадры

К не утихающей эпидемии травм добавилось и удаление одного из лучших ассистентов лиги Лоренцо Пеллегрини. Как следует заменить его некому. Придется ставить позади Джеко, вышедшего на сто голов за клуб, вингера. Либо Мхитаряна, не совсем готового после травмы. Некому помочь и слабому центру поля Верету-Кристанте (Фонсека говорил о разрывах в этой зоне). Кроме январского новичка из Сегунды Вильяра. Хотя бы на флангах атаки провалившихся против "Сассуоло" Ундера и Клюйверта могут заменить еще один новичок барселонец Перес и более боевитый Перотти. А на флангах обороны Сантон, Спинаццола и Коларов поборются за два места.

У Михайловича также есть проблемы. Сансоне и Сантандер травмированы. Отсутствие первого весьма важно из-за его спокойствия во владении мячом и ума. Николу заменит либо новичок Нико Домингес, либо Сков-Ольсен. Возможно, Паласио сместится на фланг. Либо в запас, уступив место купленному в январе в "Аталанте" за 15 миллионов Барроу. Муса уже забивал СПАЛ и собирается решить большую проблему команды с реализацией. Ему поможет автор гола в субботу Орсолини, которого "Ювентус" вроде бы желает вернуть. Риккардо - серьёзная угроза благодаря своим скорости, технике и удару.

Что касается других линий, то без "питбуля" Гари Меделя в центре поля команда уже умеет обходиться. Хотя ныне игравший его роль Поли дисквалифицирован. Схутену и Сванбергу придется не только создавать, но и разрушать. В обороне правый защитник Томиясу возвращается. Бани, автор победного гола в ворота "Брешии" в добавленное время, также в строю. А слева найдено решение в виде бывшего центрдефа Денсвила.

"Рома": Лопес, Сантон, Смоллинг, Манчини, Коларов, Верету, Кристанте, Ундер, Перотти, Клюйверт, Джеко

"Болонья": Скорупски, Томиясу, Бани, Данило, Денсвил, Схутен, Сванберг, Орсолини, Сориано, Сков-Ольсен, Паласио

Прогноз: Рома - Болонья 3:2

Лучшая ставка в этом матче - "обе забьют". Точнее, "обе пропустят". Ведь "Рома" пропустила 10 мячей в последних пяти матчах, пропускала в семи матчах лиги подряд. "Болонья" же в последний раз не пропускала в сентябре. А результат? "Болонья" явно в лучшей форме, лишь в двух очках от шестого места. Да и желает отомстить за обидное поражение дома в добавленное время. Фонсека боится ее персонального прессинга и агрессивности. С другой стороны, "Рома" все-таки борется за четвертое, выше классом. А счет по победам в последних семи очных матчах - 5:1 в ее пользу. Потому есть ощущение тяжелейшей, но победы хозяев.

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