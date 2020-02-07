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Рома сможет выкупить Смоллинга лишь в случае выхода в Лигу Чемпионов

Италия
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Сложная задача для команды Фонсеки

Рома сможет выкупить Смоллинга лишь в случае выхода в Лигу Чемпионов
UA-Футбол
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Этим летом "Рома" оформила аренду Криса Смоллинга. Английский защитник усилил защитную линию итальянской команды и сразу стал одним из лучших.

Главная задача "волков" - выкупить контракт английского игрока. Однако сделать они смогут лишь при одном условии. Об этом сообщает Calciomercato.com,

"Рома" нужно будет попасть в Лигу Чемпионов по итогу сезона. Это увеличит их бюджет. Выкупить Смоллинга они смогут лишь за 20 миллионов евро, что достаточно большая сумма для римлян. Также у Криса немаленькая зарплата - 3 миллиона.

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Сам Смоллинга неоднократно говорил, что хотел бы остаться в Риме на постоянной основе.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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