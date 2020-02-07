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Форвард Интера отказал МЮ - он четко дал понять, что хочет играть за Барселону

Италия
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Все дело в Лео Месси?

Форвард Интера отказал МЮ - он четко дал понять, что хочет играть за Барселону
UA-Футбол
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Лаутаро Мартинес проводит прекрасный сезон. Его результативность сходу привлекла внимание многих грандов. Однако свой выбор футболист уже сделал.

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Как сообщает Daily Star, аргентинский форвард отклонил предложение "МЮ". Более того, он намерен отказывать любому клубу, помимо каталонской "Барселоны".

Мартинес хочет воссоединиться с Лео Месси, вместе с которым играет в национальной сборной. "Барса" также рассматривает возможность трансфер, видя в Лаутаро замену Суаресу.

Отметим, что с лета 2020 года клаусула в контракте футболиста будет равна 111 миллионам евро.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Лаутаро Мартинес
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