  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пирло рассказал, чем нынешний Милан отличается от команды, за которую он играл
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пирло рассказал, чем нынешний Милан отличается от команды, за которую он играл

Италия
(1 голосов)

Главная проблема - финансовые возможности

Пирло рассказал, чем нынешний Милан отличается от команды, за которую он играл
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло ответил на вопрос - "чем современный "Милан" отличается от старого?".

Читайте такжеПирло поддержал Гаттузо: Не просите Милан забираться на Луну

"Сейчас это совсем другой клуб. Бобан и Мальдини делают все возможное, однако им нехватает финансовых ресурсов. Паоло и Звонимир пытаются справляться со своей задачей, подписывая игроков, которых могут.

Они помогли клубу в трудную минуту и думаю, что они нужные люди для постепенного развития. Тоже самое могу сказать о Стефано Пиоли, который многое дал клубу и вернул "Милану" индивидуальность", - цитирует Пирло La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что летом "Милан" возглавит экс-тренер "РБ Лейпциг".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...