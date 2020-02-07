Пирло рассказал, чем нынешний Милан отличается от команды, за которую он играл

Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло ответил на вопрос - "чем современный "Милан" отличается от старого?".

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"Сейчас это совсем другой клуб. Бобан и Мальдини делают все возможное, однако им нехватает финансовых ресурсов. Паоло и Звонимир пытаются справляться со своей задачей, подписывая игроков, которых могут.

Они помогли клубу в трудную минуту и думаю, что они нужные люди для постепенного развития. Тоже самое могу сказать о Стефано Пиоли, который многое дал клубу и вернул "Милану" индивидуальность", - цитирует Пирло La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что летом "Милан" возглавит экс-тренер "РБ Лейпциг".