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Отличные новости для Гаттузо: Кулибали близок к возвращению на поле

Италия
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Неужели у "Наполи" все налаживается?

Отличные новости для Гаттузо: Кулибали близок к возвращению на поле
UA-Футбол
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Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может совершить свое возвращение уже в ближайшем матче. Об этом сообщает Il Mattino.

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По данным источника, 28-летний сенегалец может появиться в заявке уже на этих выходных. Подопечных Гаттузо будет ожидать игра против "Лечче".

Кулибали не играл с декабря прошлого года. У него было повреждение бедра, которое вывело его из строя на два месяца. В этом сезоне Калиду сыграл 20 матчей, забив 1 гол в свои ворота.

Отметим, что сейчас "Наполи" понемногу набирает форму, выиграв три последних матча.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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