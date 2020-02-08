Фиорентина - Аталанта. Анонс и прогноз матча

8 февраля. 16:00. Серия А. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" начала год и каденцию Джузеппе Якини двумя победами и двумя ничьими в лиге с одним пропущенным, выбила "Аталанту" из Кубка. Однако затем уступила в Кубке "Интеру" (1:2) и "Ювентусу" в лиге (0:3). "Аталанта" же играет скачками. После двух 5:0 и почётной ничьей против "Интера" она уступила дома СПАЛ, после феноменальных 7:0 в гостях над "Торино" - не победила в Бергамо другого аутсайдера "Дженоа". Обе команды желают выйти на новый победный путь. Впрочем, это будет непросто. И жутко интересно.

События матча против "Ювентуса", особенно второй, крайне сомнительный, пенальти, отправили президента "Фиорентины" Рокко Коммиссо в крестовый поход, уже собравший сторонников. Он заявляет, что судейство отвратительно, что борется за репутацию итальянского футбола во всем мире, говорит о "наглеце Павеле Недведе", резко отреагировавшем на его заявления. Призывает арбитров "не решать судьбы матчей". А жёсткие комментарии Судейского Комитета считает личной угрозой. Война в разгаре.

Мешает ли она подготовке к матчам? Да. Это не скрывает и главный тренер Якини, также говоря о некоторой деморализованности игроков и горькости из-за того пенальти Криштиану Роналду. Вместе с тем, он доволен игрой команды. Она и вправду серьезно поборолась с обоими соперниками по Дерби Италии и заслужила лучшей участи, чем два поражения. С Якини "Фиорентина" превратилась в весьма серьёзную боевую единицу, неудобную для всех. Неяркую в атаке, зато самоотверженную в обороне.

"Аталанта" ныне воюет сама с собой. Она добыла лишь одну победу в последних пяти матчах во всех турнирах. И скачет от 5:0, 7:0 к провалам против аутсайдеров. Блестящему коллективу совершенно не хватает стабильности. Учитывая ближайшие важнейшие матчи против "Ромы" в лиге и "Валенсии" в лиге Чемпионов и в целом месяц, который ее латераль Робин Гозенс назвал важнейшим в сезоне, это серьезно беспокоит. Сможет ли "Ла Деа" проснуться и выдать серию, которую нужно начинать уже во Флоренции?

В последнее время "Богиня" начинает матчи хорошо. Она забивала первой во всех трех последних. Однако в двух из них затем пропускала на ровном месте, "не играла, как умеет" (слова Джан Пьеро Гасперини, на днях признанного лучшим тренером Италии). Даже не особо давила. А в Кубке во Флоренции вроде бы пошла по привычному алгоритму, отыгралась после слабого начала. Но затем умудрилась пропустить в численном большинстве. По сути, она не победила в пяти плотных матчах подряд. Признак проблем с характером.

И как раз в этом матче без характера ей не обойтись. Ведь предыдущие очные были весьма равными и интересными. Три встречи в Кубке за последний год - феерическая ничья 3:3 и по одной плотной победе со счетом 2:1. В лиге мы запомнили скандальный дайвинг Федерико Кьезы в штрафной, приведший к пенальти. А в первом круге нынешнего сезона "Аталанта" вышла с 0:2 на 2:2 за семь последних минут. Пять ничьих и по одной победе в последних семи очных матчах лиги - плотнее не бывает.

Кадры

"Фиорентина" может рассчитывать на защитников Касереса и Миленковича, отбывших дисквалификацию. Хотя и Игор с Чеккерини неплохо заменили их. Автор победного гола в ворота "Аталанты" в Кубке Лирола выйдет справа, Дальберт - слева. Кастровилли отправился от контузии, но не факт, что выйдет с первых минут. А в атаке, как и прежде, за два места борются Влахович, Кутроне и Кьеза. Последний почти наверняка выйдет в "старте".

Гасперини также всегда предпочитает стабильность. Кальдара вряд ли опередит тройку центральных защитников Джимсити-Паломино-Толой. А Малиновский и Муриэль - тройку атакеров Иличич-Сапата-Гомес. Хотя тренер и допускает изменения в линии атаки, желает увидеть Гомеса ближе к воротам соперника. Но кого он заменит? Иличича, вышедшего на сезонный рекорд карьеры - 14 голов? Либо Сапату, автора двух ассистов против "Дженоа", которому нужны игровые минуты?

Кроме первой тройки атакеров, Якини опасается и Пашалича. Марио умеет подключаться в штрафную. Сегодня его шансы выйти на поле велики из-за дисквалификации Де Роона. Правда, отсутствие голландца сильно уменьшает мышечную массу команды, что крайне проблематично против соперника стиля "Фиорентины". Потому помним и о январском новичке Тамезе. Также отметим важное пополнение среди весьма уставших латералей. Тимоти Кастань оправился от травмы.

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Касерес, Лирола, Пулгар, Бадель, Бенасси, Дальберт, Кутроне, Кьеза

"Аталанта": Голлини, Паломино, Джимсити, Толой, Кастань, Фройлер, Пашалич, Гозенс, Иличич, Гомес, Д. Сапата

Прогноз: Фиорентина - Аталанта 1:1

Якини заявляет, что его команде понадобятся оптимальные кондиции, высочайший уровень игры и организации. Несомненно. Команда Гасперини уничтожает соперника, не готового на сто процентов. Впрочем, "Фиорентина" кажется готовой. Тренер "Аталанты" не случайно говорит о тяжёлой сбалансированной лиге и не считает 14 очков реальным разрывом между командами. Мы согласны и не думаем, что "Богиня" выиграет во Флоренции впервые с 1993-го года. Ставим на еще одну ничью.

Фавбет: 4.15 - 3.75 - 1.90

Пари-Матч: 4.10 - 3.85 - 1.89

William Hill: 4.00 - 3.75 - 1.83