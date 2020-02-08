Эллас Верона - Ювентус. Анонс и прогноз матча

8 февраля. 21:45. Серия А. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

После бурных двух недель "Ювентус" ожидает весьма непростой выезд в Верону. Его соперник в последних семи матчах не проигрывал, перед началом тура отставал от шестого места лишь на одно очко, по домашним выступлениям идет пятым. И создает огромные проблемы всем лидерам. "Милан" и "Лацио" в гостях "Верона" остановила в течение последней недели довольно уверенно. А сам "Юве" провел последние два матча с низкими скоростями и креативом, проиграв один из них. В прессе "мастифов" даже назвали "арбитрами", способными решить судьбу Скудетто. Одного претендента они уже остановили. Что удастся против второго?

Последние две недели "Ювентуса" получились весьма бурными. Первая - в спортивном плане, из-за унылой игры, восьми ударов по воротам и поражения от "Наполи". Вторая же - из-за судейства в его пользу в матче против "Фиорентины". Президент последней Рокко Коммиссо высказался весьма резко, Павел Недвед и Судейский Комитет ответили, Коммиссо ответил еще резче. Настоящая война. За ней на втором плане осталась медленная неяркая игра чемпиона в обоих матчах. Маурицио Сарри не отрицал этого, хотя и остался доволен балансом во втором. Маловато. Команда все еще вне Топ-3 по забитым и вне Топ-2 по пропущенным.

"Верона" в атаке и вовсе слаба. Хотя и забивала в 12-ти матчах подряд. Никто из ее игроков не забил даже четыре мяча. Зато оборона четвертая и пропустила лишь на два мяча больше "Ювентуса". При этом и в Милане, и в Риме мы видели не автобус, а смелую креативную игру, попадания во вратаря и в стойки. Не пропустить в Риме от "Лацио", забившего до этого в своих 11-ти домашних матчах 35 мячей - серьёзное достижение. Команда Ивана Юрича чисто пасует, редко теряет мяч, бегает по 110 километров за матч, да еще и лучшая в лиге по воздушным дуэлям. Солидное портфолио для яростной борьбы со всеми грандами.

Кадры

Сарри заявил, что возвращение Дугласа Косты позволяет оптимизировать схему 4-3-3. То есть, "Юве" во втором матче подряд отойдет от 4-3-1-2 к оригинальной. Бразилец составит компанию не игравшему в 22-ом туре Дибале и Криштиану Роналду, желающему установить единоличный рекорд клуба - десять матчей подряд с забитыми. Рэмзи и Игуаин готовы помочь со скамьи запасных. В центре поля Бентанкур, Пьянич, Рабио и Матюиди борются за три места, и от них ожидают увеличить урожай забитых мячей (три, все у Миралема). Впрочем, прогресс в креативе уже есть, ведь двое первых заработали по пенальти в ворота "Фиорентины".

Команде не поможет травмированный Федерико Бернардески. Травмирован и правый защитник Данило. А капитан Джорджо Кьеллини только возвращается к тренировкам после тяжелой августовской травмы. Потому в обороне дилемм немного. Куадрадо выглядит предпочтительнее Де Шильо справа, Алексу Сандро вновь придется играть. Слева. А автор третьего гола в воскресенье Де Лихт составит компанию капитану Бонуччи. Ругани готов подстраховать их.

Юрич схемы не меняет, и в постоянной 3-4-2-1 секрет силы и стабильности его команды. Правда, успех варианта с "фальшивой девяткой" в Милане и Риме вызвал у него такую реакцию: "Если бы мы играли с чистым форвардом - пропустили бы от "Лацио" четыре гола". Потому вновь ожидаем выхода вообще-то опорника Верре на острие атаки. Возвращение лидера центра поля Амрабата после дисквалификации вновь отправит Пессину чуть вперед. А Борини, неплохо отыгравшего в Риме - в запас. Оборона и далее будет опираться на Кумбуллу, Ррахмани и Гюнтера (Давидович в запасе). А на флангах вновь зажгут Фараони и Лазович.

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер, Фараони, Велозу, Амрабат, Пессина, Лазович, Дзакканьи, Верре

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Де Лихт, Сандро, Рабио, Бентанкур, Пьянич, Дибала, Дуглас Коста, Криштиану Роналду

Прогноз: Эллас Верона - Ювентус 1:2

В первом круге дома "Ювентусу" пришлось устраивать камбек после великолепного удара Велозу. Победу принес лишь пенальти Криштиану Роналду. Сегодня "мастифы" также создадут чемпиону немало проблем, и для победы понадобится гораздо более интенсивная игра, чем в последнее время. Понадобится оправдать слова Юрича о том, что уже видит команду Сарри (интересно, где и в чем?). Сюрприз более чем реален. Однако выдержать три интенсивных матча в неделю "Вероне" будет сложно. О чем и беспокоится Юрич. Похоже, чемпион все же выцарапает победу.

Фавбет: 7.70 - 4.10 - 1.52

Пари-Матч: 6.80 - 4.10 - 1.55

William Hill: 7.00 - 3.80 - 1.52