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Пиоли: Нам будет непросто с Интером, но мы должны сохранять уверенность в себе
Наставник "россонери" высказался накануне дерби с "нерадзурри"
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями накануне матча против "Интера".
"Мы уважаем наших соперников, это сильная команда. Нам будет непросто, но должны сохранять уверенность в себе на протяжении всего матча, следовать своим идеям.
"Интер" очень давно не проигрывал в чемпионате, но мы должны вдохновляться Ибрагимовичем. Нужно видеть его лицо, решительное и голодное.
Он провел неделю по специально спланированному режиму тренировок. Как только он проведет тренировку в общей группе, мы сможем сказать, что он готов", – сказал Стефано Пиоли.