Серия А. Малиновский приносит Аталанте волевую победу

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта" 1:2

Голы: Кьеза 32 - Д. Сапата 49, Малиновский 72

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Игор, Лирола, Пулгар (Соттил 79), Бенасси (Бадель 84), Кастровилли, Дальберт, Кутроне (Влахович 46), Кьеза

"Аталанта": Голлини, Паломино, Джимсити, Толой, Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский 64), Гозенс, Иличич, Гомес (Тамез 90), Д. Сапата

Предупреждения: Кастровилли 16, Влахович 59 - Д. Сапата 27, Голлини 33

Вообще-то "Фиорентина" начала год лучше "Аталанты" - восемью очками в четырех матчах лиги и лишь затем скандально уступила "Ювентусу". Бергамцы выдали 5:0 и 7:0, но и уступили аутсайдеру СПАЛ и остановились на семи очках в четырех матчах. Затем же не переиграли аутсайдера "Дженоа". А в очном матче Кубка во Флоренции хозяева победили вдесятером. Пять из семи предыдущих очных в лиге закончились ничьей. И здесь матч казался ничейным. Пока не проснулся заснувший характер. И пока на поле не вышел Руслан Малиновский.

После равной жёсткой борьбы в дебюте "Фиорентина" откатилась назад. К 20-й минуте "Аталанта" вышла на 70 процентов владения мячом, вела по ударам по воротам со счетом 5:1. Однако много не сумела организовать ни в эти минуты, ни далее. Драговски совершил двойной сейв после ударов Иличича и Кастаня. Классическую комбинацию с подключением правого латераля Пашалич завершил неточно с отличной позиции. Еще две похожие атаки заблокировали защитники. А флорентийцы постепенно успокоили игру. И даже нашли гол с отличного дальнего удара Кьезы слета.

Второй тайм гостям удалось начать еще одной классической комбинацией через фланг - на этот раз тройки атакеров Иличич-Гомес-Сапата. Дуван забивал уже в пустые ворота. Однако и здесь хозяева пришли в себя, выравняли игру. Голлини пришлось отбивать плотный удар Влаховича. Лишь тогда Джан Пьеро Гасперини решился бросить в бой Малиновского. И получил дивиденды. Не в плане перехвата инициативы. Но гораздо в более важном плане. Руслан подхватил мяч, прошел вперед и нанес удар с 20-ти метров с отскоком от газона, запутавшим Драговски. И равная вязкая игра далее уже была на руку его команде.

После пяти плотных матчей подряд без побед "Аталанта" наконец-то побеждает в таком. И неудобного соперника, которого не переигрывала в гостях в лиге с 1993-го года. Причём она вновь вернулась к камбекам, которыми славилась еще совсем недавно. Весьма важное достижение, учитывая очередное поражение "Ромы", матч с ней за четвертое место через неделю и скорое возвращение Лиги Чемпионов. Характер проснулся своевременно. Как и Малиновский. Причем не только голом, но и постоянными поисками мяча, движением и пасами вперед. Так прорываются в стартовый состав.