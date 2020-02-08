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Серия А. Малиновский приносит Аталанте волевую победу

Италия
(2 голосов)

Характер бергамцев наконец-то проснулся

Серия А. Малиновский приносит Аталанте волевую победу
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта" 1:2

Голы: Кьеза 32 - Д. Сапата 49, Малиновский 72

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Игор, Лирола, Пулгар (Соттил 79), Бенасси (Бадель 84), Кастровилли, Дальберт, Кутроне (Влахович 46), Кьеза

"Аталанта": Голлини, Паломино, Джимсити, Толой, Кастань, Фройлер, Пашалич (Малиновский 64), Гозенс, Иличич, Гомес (Тамез 90), Д. Сапата

Предупреждения: Кастровилли 16, Влахович 59 - Д. Сапата 27, Голлини 33

Вообще-то "Фиорентина" начала год лучше "Аталанты" - восемью очками в четырех матчах лиги и лишь затем скандально уступила "Ювентусу". Бергамцы выдали 5:0 и 7:0, но и уступили аутсайдеру СПАЛ и остановились на семи очках в четырех матчах. Затем же не переиграли аутсайдера "Дженоа". А в очном матче Кубка во Флоренции хозяева победили вдесятером. Пять из семи предыдущих очных в лиге закончились ничьей. И здесь матч казался ничейным. Пока не проснулся заснувший характер. И пока на поле не вышел Руслан Малиновский.

После равной жёсткой борьбы в дебюте "Фиорентина" откатилась назад. К 20-й минуте "Аталанта" вышла на 70 процентов владения мячом, вела по ударам по воротам со счетом 5:1. Однако много не сумела организовать ни в эти минуты, ни далее. Драговски совершил двойной сейв после ударов Иличича и Кастаня. Классическую комбинацию с подключением правого латераля Пашалич завершил неточно с отличной позиции. Еще две похожие атаки заблокировали защитники. А флорентийцы постепенно успокоили игру. И даже нашли гол с отличного дальнего удара Кьезы слета.

Второй тайм гостям удалось начать еще одной классической комбинацией через фланг - на этот раз тройки атакеров Иличич-Гомес-Сапата. Дуван забивал уже в пустые ворота. Однако и здесь хозяева пришли в себя, выравняли игру. Голлини пришлось отбивать плотный удар Влаховича. Лишь тогда Джан Пьеро Гасперини решился бросить в бой Малиновского. И получил дивиденды. Не в плане перехвата инициативы. Но гораздо в более важном плане. Руслан подхватил мяч, прошел вперед и нанес удар с 20-ти метров с отскоком от газона, запутавшим Драговски. И равная вязкая игра далее уже была на руку его команде.

После пяти плотных матчей подряд без побед "Аталанта" наконец-то побеждает в таком. И неудобного соперника, которого не переигрывала в гостях в лиге с 1993-го года. Причём она вновь вернулась к камбекам, которыми славилась еще совсем недавно. Весьма важное достижение, учитывая очередное поражение "Ромы", матч с ней за четвертое место через неделю и скорое возвращение Лиги Чемпионов. Характер проснулся своевременно. Как и Малиновский. Причем не только голом, но и постоянными поисками мяча, движением и пасами вперед. Так прорываются в стартовый состав.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
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Комментарии (9)
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genpet (Николаев)
08.02.2020 в 19:10
Бальзам на сердце. Хоть раз, наш игрок за границей, вышел на замену и сыграл роль джокера...
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Суржику--бій (Краматорск)
08.02.2020 в 18:32
"Серія А. Малиновський приносить Аталанті вольову перемогу".Приніс перемогу в торбі чи мішку? Переклад — це відтворення не слів, а змісту.
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Yurko-Zahid (Лаббок )
08.02.2020 в 19:00
Чому ти вважаєш, що це - огріхи перекладу? Скільки себе пам"ятаю, коментатори казали українською та російською "приніс перемогу".
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Dimka26 (Чернигов)
08.02.2020 в 18:01
Красавчик, надеюсь, на ЕВро Руслан покажет достойную игру и выбереться из этого болота под названием Аталанта в более адекватный клуб, где будет играть в основе.
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Romerik (YNWA)
08.02.2020 в 18:06
Ахах, если ты считаешь Аталанту болотом, то о футболе с тобой не о чем беседовать. Малиновскому конечно удачи, и подольше задержатся в такого тренера как Гасперини. А потом если будет чувствовать уверенность в своих силах, нужно попробовать заскочить повыше...
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Dimka26 (Чернигов)
08.02.2020 в 18:08
В футбольном плане Атланта это не болот, а хорошая команда с поставленной игрой. Но для Малины - это болото. И желаю, чтобы как можно быстрее он ушел из этой команды. Здесь у него будущего нет.
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Romerik (YNWA)
08.02.2020 в 18:25
Так а что ты хотел, что б он сразу в старт попал? Гасперини подпускает его в основу по немножко, и я уверен он станет в старт уже со следующего сезона, или середина весны. Все сразу не приходит (такое проходит только с топ игроками), есть такое понятие как адаптация, и не только на игровом поле. А сейчас мне кажется, что он использует Руслана как джокера, который выходит под уставших соперников, и не всегда, но вносит значительный вклад в игру.
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Dimka26 (Чернигов)
08.02.2020 в 18:50
Странно. Пашалич, наверное, топером пришел, что сразу в 2018 году с 1 тура матча начал регулярно выходить в основе. Звезда Спартака, как никак, после РФПЛ можно без адаптаций играть в Серии А. Так ведь? Адаптация нужна. Но я уверен, что Малина уже интегрирован в структуру игры. Да вот шансов ему не особо предоставляют. Ставят Фройлера, который так себе в центре. У Малины на данный момент (учитыывая, что он выходит с лавки), больше эффективности на поле, чем у его конкурентов по позиции. Поэтому Гасперини, не Гасперини.. какая разница кто будет его тренером. пускай хоть зеленый Гатуззо из Наполи, но он там будет реально основным и частью команды, а не ждать из моря погоды, пока там он не впишется в тактические наработки Гасперини. Болельщщики хотят его видеть в основе. И он этого заслуживает.
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MaximSK (Киев)
08.02.2020 в 19:09
Гасперини видит Малиновского атакующим полузащитником, поэтому он конкурирует с Гомесом, который является лидером команды. Когда супер тройка Сапата-Иличич-Гомес в строю, у Малиновского мало шансов попасть в основу. Ему надо серьезно прибавить, чтобы выиграть у них место в основе.
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