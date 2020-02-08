Гасперини: В Аталанте футболисты могут сосредоточиться на развитии карьеры

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Фиорентиной" в рамках 23-го тура Серии А.

"Мы набрали три важных очка, особенно если учесть, что мы играли на стадионе, на котором "Аталанта" не выигрывала 27 лет, и встречались с командой, находящейся в хорошей форме. Мы пропустили гол, упустили несколько отличных моментов, но в целом за 90 минут сделали больше и заслужили победу. Забитые нами голы показали наше качество, мы верили, что способны выиграть, и были сосредоточены на том, чтобы не пропустить контратаку.

Парни прибывают в Бергамо с большим энтузиазмом и рассматривают наш клуб как место, где можно сосредоточиться на развитии карьеры. Клуб создает идеальную обстановку для роста молодых игроков, а давление, оказываемое на нас в связи с результатами, относительно невелико, поскольку прежде всего фанаты хотят видеть хороший футбол. Это наше преимущество, вне всяких сомнений.

У нас было много талантливых футболистов, но я не склонен работать с большими составами, так что они заслуживали уйти и получить больше игрового времени. Здорово видеть, как растут и преуспевают молодые игроки, получая образование в "Аталанте". Это очень важно для нас", – сказал Гасперини в интервью Sky Sport Italia.