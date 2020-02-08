Серия А. Аура лиги и депрессия Торино

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Сампдория" 1:3

Голы: Верди 55 - Рамирес 70, 75, Квальярелла 79 (пен.)

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Льянко, Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна (Ансальди 75), Верди (Мейте 82), Беренгер, Белотти

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Тонелли, Колли, Мурру, Линетти, Экдаль, Торсби (Янкто 68), Рамирес (Бертолаччи 86), Квальярелла (Ла Гумина 90), Габбьядини

Предупреждения: Беренгер 22, Белотти 59, Ринкон 69 - Тонелли 20, Экдаль 39, Торсби 45, Мурру 68, Колли 84

Удаление: Иццо 78 (прямая красная)

В 2020-ом году "Сампдория" не может найти стабильность. 0:0 в гостях против "Милана" с шансами победить, 0:0 дома против десятерых игроков "Сассуоло" с шансами проиграть. 5:1 над "Брешией", 1:5 от "Лацио". 0:2, 2:2 и 2:4 против "Наполи" неделю тому. "Торино" как раз нашёл стабильность. Провальную. После 0:7 от "Аталанты", вылета из Кубка и 0:4 от "Лечче", в первом матче нового главного тренера Морено Лонго, сменившего Вальтера Маццарри, он прежде всего боялся ошибиться. А "Дория" ставила выездную модель. Потому мы и увидели слабый матч. Выручила аура лиги с ее обилием голов. И депрессия хозяев.

Первый удар в створ ворот был нанесён лишь на 36-ой минуте, первый приличный (Рамиреса) - на 38-ой. До этого "Торино" выглядел беспомощно в атаке даже с 64-мя процентами владения мячом. Впрочем, как и "Сампдория", затем заигравшая смелее. Второй тайм не был более быстрым. Но более насыщенным. Рамиреса перед вратарем классно остановил защитник. Критикуемый и отправляемый прессой в запас Верди легчайшим касанием переправил в ворота заброс Беренгера на ход. Затем Рамирес отлично реализовал штрафной, также замкнул отскок от Квальяреллы мощным ударом. А прорыв Фабио к воротам Иццо остановил явным фолом.

"Сампдория" не забивает первой в седьмом матче лиги подряд. Однако на этот раз побеждает. Ее трудно понять и оценить, но вряд ли команда Клаудио Раньери вылетит. Вряд ли вылетит и команда Лонго, ведь ее очковый запас даже больший. Тем не менее, 14 пропущенных в трех матчах лиги впервые с 1959-го года, 20 в пяти во всех турнирах, да еще и в таком стиле, после того, как открыла счет - фундамент сезона, о котором захочется поскорее забыть.