  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рывок через полполя. Роналду забил в десятом матче Серии А подряд. ВИДЕО
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рывок через полполя. Роналду забил в десятом матче Серии А подряд. ВИДЕО

Италия
(1 голосов)

Пятикратный обладатель Золотого мяча поражает Италию

Рывок через полполя. Роналду забил в десятом матче Серии А подряд. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду продолжил свою голевую серию в матчах Чемпионата Италии. В 23-м туре "Ювентус" играл на выезде с "Вероной". Португалец открыл счет на 65-й минуте, осуществив рывок через полполя. Правда, по дороге Роналду обыгрался с Бентанкуром, затем обыграл защитника и пробил голкипера. Одна беда для "Ювентуса" - "Верона" не только успела отыграться, но и вырвала победу. Таким образом, у "Интера" есть возможность догнать туринцев, а "Лацио" сократить отставание до минимума.

Результативная серия Роналду началась первого декабря прошлого года в матче с "Сассуоло". После этого он забивал "Лацио", "Удинезе" (2), "Сампдории", "Кальяри" (3), "Роме", "Парме" (2), "Наполи" и "Фиорентине" (2). Всего в текущем сезоне Криштиану забил уже 20 голов в 20-ти матчах.

Читайте такжеСерия А. Эллас Верона - Ювентус 2:1. Роналду проигрывает своим

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Эллас Верона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
09.02.2020 в 09:24
...вот что должен делать Месси, чтобы доказывать свое кредо...
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
09.02.2020 в 09:10
Такому мастеру и возраст не помеха. Думаю еще 2-3 года он сможет играть на самом высоком уровне.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...