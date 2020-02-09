Рывок через полполя. Роналду забил в десятом матче Серии А подряд. ВИДЕО

Криштиану Роналду продолжил свою голевую серию в матчах Чемпионата Италии. В 23-м туре "Ювентус" играл на выезде с "Вероной". Португалец открыл счет на 65-й минуте, осуществив рывок через полполя. Правда, по дороге Роналду обыгрался с Бентанкуром, затем обыграл защитника и пробил голкипера. Одна беда для "Ювентуса" - "Верона" не только успела отыграться, но и вырвала победу. Таким образом, у "Интера" есть возможность догнать туринцев, а "Лацио" сократить отставание до минимума.

Результативная серия Роналду началась первого декабря прошлого года в матче с "Сассуоло". После этого он забивал "Лацио", "Удинезе" (2), "Сампдории", "Кальяри" (3), "Роме", "Парме" (2), "Наполи" и "Фиорентине" (2). Всего в текущем сезоне Криштиану забил уже 20 голов в 20-ти матчах.