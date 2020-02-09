Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри подвел итоги матча 23-го тура Серии А с "Вероной" (1:2).

"Очевидно, мы демонстрируем разную игру и результаты дома и на выезде. Матч был сложным, мы знали, что так будет и "Верона" создаст нам проблемы с самого начала. Мы хорошо держались, дважды попали в каркас, вышли вперед, но нельзя терять очки, допуская такие грубые ошибки. Первый гол был необъяснимым, если мы хотим, чтобы "Ювентус" побеждал, мы не можем и дальше допускать ошибки, вызванные небрежным отношением.

Стоит отдать должное "Вероне", они агрессивно действовали с самого начала, и мы этого ждали. Понимали, что важно выдержать первые 25 минут, а потом у нас будут моменты. Мы все это сделали, однако затем отдали очки, проявив легкомыслие, и это привычка, от которой нам абсолютно точно надо избавляться.

Мышление – самая важная вещь, потому что если его не задействовать, нельзя быть на высоте в смысле тактики. Если мозг не работает на 100 процентов, "физика" не справится. Мы должны понять, что не следует воспринимать победы как данность. Нужно упорнее работать, не бояться грязи, когда требуется, и не почивать на лаврах.

Надеюсь, этот урок будет выучен, поскольку мы уже некоторое время говорим об этом. Это сложно, потому что команда хорошо тренируется, но потом в матче не может раскрыть весь свой потенциал. Надо решить эту проблему", – цитирует Сарри DAZN.