Серия А. Сассуоло наконец-то продолжает после громкого успеха

Феррара. "Паоло Мацца"

СПАЛ - "Сассуоло" 1:2

Голы: Бонифаци 24 - Капуто 65 (пен.), Бога 90

"Сассуоло" уже не раз не выдерживал испытания славой, отступая сразу же после впечатляющих результатов. На этот раз ему удалось создать серию впечатляющих - камбек к победе над "Торино", 0:0 со смелыми атаками вдесятером против "Сампдории", 4:2 над "Ромой". Именно после последней, блестящей, победы, "нероверди", казалось, не выдержат. Еще и в матче против последней команды лиги, набравшей лишь три очка в предыдущих пяти (1:5 от "Лацио" в последнем). Однако в итоге удалось добыть волевую победу на 90-ой минуте. Что говорит о характере. Неужели талантливый "Сассуоло" наконец-то нашел его?

Первую четверть матча "Сассуоло" выиграл у выключенного соперника со счетом 5:0. Правда, в целом не создал ничего особенного с десяти ударов во всем первом тайме. Наоборот, после штрафного и глупого столкновения двух своих игроков - Обьянга и вратаря Консильи - Бонифаци легко пробил головой. И тут же Консильи потащил удар Ди Франческо из-под перекладины. В более живом втором тайме хозяева также атаковали интереснее. Консильи пришлось переводить удар Ди Франческо в стойку. Но 63 процента владения мячом гостями в итоге принесли им пенальти за фол Томовича на Бога. И удар головой Жереми с заброса Берарди.

"Сассуоло" забывает о борьбе за выживание и даже включается во всеобщую борьбу за шестое место. А СПАЛ остается на дне турнирной таблицы с тяжелыми мыслями. Упускать такие матчи - путь к вылету.