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Ибрагимович восстановился и попал в заявку на дерби с Интером

Италия
(1 голосов)

Златан сможет помочь "россонери" в этой битве

Ибрагимович восстановился и попал в заявку на дерби с Интером
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Сегодня в рамках 23-го тура Серии А "Интер" сыграет с "Миланом".

"Россонери" обьявили список футболистов, которые примут участие в этом матче.

Вратари: Антонио Доннарумма, Джанлуиджи Доннарумма, Асмир Бегович.

Защитники: Давиде Калабрия, Андреа Конти, Симон Кьер, Маттео Габбия, Тео Эрнандес, Диего Лаксальт, Матео Мусаккьо, Алессио Романьоли.

Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Лукас Биглия, Джакомо Бонавентура, Марко Брешанини, Хакан Чалханоглу, Франк Кессиэ, Лукас Пакета, Алексис Салемакерс.

Нападающие: Самуэль Кастильехо, Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау, Анте Ребич.

Примечательно, что шведский форвард номинальных гостей Златан Ибрагимович восстановился от травмы и попал в заявку на эту встречу. 38-летний Ибра пропустил матч чемпионата Италии против "Вероны".

Ибрагимович восстановился и попал в заявку на дерби с Интером - изображение 1

Матч начнеться в 21:45. За ходом встречи следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.

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В статье: Златан Ибрагимович Интер (Милан) Милан (Италия)
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Источник:
acmilan.com
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