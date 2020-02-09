Ибрагимович восстановился и попал в заявку на дерби с Интером

Сегодня в рамках 23-го тура Серии А "Интер" сыграет с "Миланом".

"Россонери" обьявили список футболистов, которые примут участие в этом матче.

Вратари: Антонио Доннарумма, Джанлуиджи Доннарумма, Асмир Бегович.

Защитники: Давиде Калабрия, Андреа Конти, Симон Кьер, Маттео Габбия, Тео Эрнандес, Диего Лаксальт, Матео Мусаккьо, Алессио Романьоли.

Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Лукас Биглия, Джакомо Бонавентура, Марко Брешанини, Хакан Чалханоглу, Франк Кессиэ, Лукас Пакета, Алексис Салемакерс.

Нападающие: Самуэль Кастильехо, Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау, Анте Ребич.

Примечательно, что шведский форвард номинальных гостей Златан Ибрагимович восстановился от травмы и попал в заявку на эту встречу. 38-летний Ибра пропустил матч чемпионата Италии против "Вероны".

Матч начнеться в 21:45. За ходом встречи следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.