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Ибрагимович восстановился и попал в заявку на дерби с Интером
Златан сможет помочь "россонери" в этой битве
Сегодня в рамках 23-го тура Серии А "Интер" сыграет с "Миланом".
"Россонери" обьявили список футболистов, которые примут участие в этом матче.
Вратари: Антонио Доннарумма, Джанлуиджи Доннарумма, Асмир Бегович.
Защитники: Давиде Калабрия, Андреа Конти, Симон Кьер, Маттео Габбия, Тео Эрнандес, Диего Лаксальт, Матео Мусаккьо, Алессио Романьоли.
Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Лукас Биглия, Джакомо Бонавентура, Марко Брешанини, Хакан Чалханоглу, Франк Кессиэ, Лукас Пакета, Алексис Салемакерс.
Нападающие: Самуэль Кастильехо, Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау, Анте Ребич.
Примечательно, что шведский форвард номинальных гостей Златан Ибрагимович восстановился от травмы и попал в заявку на эту встречу. 38-летний Ибра пропустил матч чемпионата Италии против "Вероны".
Матч начнеться в 21:45. За ходом встречи следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.