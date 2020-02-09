Серия А. Наполи отброшен в декабрь, победы Лечче и Дженоа

Неаполь. "Сан-Паоло"

"Наполи" - "Лечче" 2:3

Голы: Милик 48, Кальехон 89 - Лападула 29, 61, Манкозу 81

Вроде бы "Наполи" наконец-то вышел на правильный путь. Переиграл "Лацио" в Кубке, "Ювентус" и "Сампдорию" в лиге. Дженнаро Гаттузо наконец-то смог задействовать всех январских новичков Демме, Лоботку и Политано, давно травмированных защитников Максимовича и Кулибали. И с ними неаполитанцы вдруг вернулись на месяц-два-три назад. Правда, "Лечче" после одного очка в шести матчах подал признаки жизни разгромом "Торино" (4:0). Но подтверждение их именно в Неаполе, где не побеждал 22 года, стало сюрпризом.

Победу над "Торо" принесли январские новички - Дейола, Барак и Сапонара. И здесь счет был открыт после паса последнего с фланга. Удар Фалько Оспина отбил прямо на Лападулу. В целом "Наполи" ожидаемо доминировал, до перерыва нанес 12 ударов по воротам с 61-им процентом владения мячом. Зелински и Милик должны были попадать головой. Состоялись несколько прицельных ударов издали. Инсинье попал в стойку при выходе один-на-один. Но в целом "Лечче" держался довольно чётко и организованно.

Второй тайм Гаттузо начал атакующей заменой - выходом форварда Мертенса вместо опорника Лоботки. И Дрис сразу же разыграл с Инсинье на левом фланге и оставил Милика перед пустыми воротами. Впрочем, в долгосрочной перспективе уход опорника начал сказываться. Лападула и Фалько пробивали из центра штрафной (слабо). Устроить штурм ворот Вигорито не удавалось. Инсинье проиграл еще один выход на вратаря под острым углом, на этот раз попав в него. Так что навес Фалько и точный удар головой Лападулы не удивили.

Каким образом "Наполи" попытался вернуться? Возвращением на поле еще одного ветерана - Кальехона. Однако "Лечче" не собирался ставить "автобус". И не позволил штурмовать свои ворота. Наоборот, комбинировал, атаковал. Оспине пришлось тащить плотный удар Дейолы и удар головой Барака почти в упор. А за грубую ошибку Вигорито Милик не наказал, пробив неточно. Зато наказал соперников Манкoзу за фол - блестящим штрафным ударом. Удар Кальехона через себя ножницами после неудачного касания Лучиони ничего не изменил.

Игра "Наполи" напомнила тёмные недели каденций Карло Анчелотти и самого Гаттузо. А "Лечче" с новичками стал просто другой командой.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Кальяри" 1:0

Гол: Пандев 43

Преследователи "Лечче" играли одновременно с ним. "Дженоа" могла вдохновиться ничьими с "Фиорентиной" и "Аталантой". А также восемью матчами "Кальяри" без побед, снизившими его уверенность в себе. Эта неуверенность проявилась в первом тайме глупой потерей мяча возле своих ворот. Правда, тогда вратарь Краньо спас в дуэли с Гильоне. Впрочем, вскоре вышедший на замену Пандев забросил мяч с правого фланга... прямо в ворота. А во втором тайме ничего судьбоносного не произошло. Удар Наингголана отразила перекладина.

Обе команды продолжают свой путь. "Дженоа" - к выходу из зоны вылета. "Кальяри" - к нижней половине турнирной таблицы.

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Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Удинезе" 1:1

Голы: Бизоли 81 - Де Пауль 90+3

"Брешию" также могли подбодрить проблемы соперника. Учитывая Кубок, "Удинезе" проиграл четыре матча подряд лишь с двумя забитыми. Должен был подбодрить и дебют главного тренера Диего Лопеса, состоявшийся после двух очков в семи последних матчах. И здесь первый тайм был проигран по ударам по воротам со счетом 3:14 и 40:60 по владению мячом. Лазанья попадал в каркас ворот. Во втором тайме обстрел продолжался, Де Пауль попал в перекладину. Хозяева вроде выдержали, с помощью клоунады соперника даже забили. Но на 93-ей минуте Окака сумел протолкнуть мяч Де Паулю на угол вратарской.

Новая команда Лопеса отстает от 17-го места уже на шесть очков.