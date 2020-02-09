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Андреа Пирло: Тонали – лучший полузащитник Серии А

Италия
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Экс-полузащитник высказался насчет 19-летнего Сандро

Андреа Пирло: Тонали – лучший полузащитник Серии А
Новина українською

Бывший хавбек "Ювентуса", "Милана" и сборной Италии Андреа Пирло поделился мыслями насчет полузащитника "Брешии" Сандро Тонали.

– Согласны с мнением, что Тонали – ваш наследник?

– Нет. Он очень хорош, но отличается от меня на поле. У Тонали есть все, чтобы стать чемпионом, но он больше хавбек для линии полузащиты, состоящей из двух игроков. Он мог бы уже выступать в отличной команде. Тонали – лучший полузащитник Серии А, – поделился Андреа Пирло.

В текущем сезоне 19-летний Тонали принял участие в 22 матчах Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Андреа Пирло Сандро Тонали
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Источник:
Goal.com
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