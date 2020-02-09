Серия А. С третьей попытки Лацио выходит на пятки Ювентусу

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Лацио" 0:1

Гол: Кайседо 41

"Парма": Коломби, Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло (Д. Пеццелла 79), Бругман (Кулушевски 61), Эрнани, Куртич, Куцка, Капрари (Спрокати 68), Корнелиус

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Патрик, Марушич (Лаццари 57), Лейва (Катальди 82), Пароло, Луис Альберто, Джони, Иммобиле, Кайседо (Корреа 62)

Предупреждения: Куцка 35, Капрари 67, Алвеш 90+1 - Кайседо 56, Лейва 58

В последние две недели "Лацио" уже дважды потерял возможность приблизиться к "Ювентусу" вплотную. Вначале - из-за ничьей в дерби. А в среду - из-за 0:0 в перенесенном матче дома против "Вероны". Соперник в третьей попытке также был непростым. "Парма" боевита, борется за шестое место, докучала всем грандам, в предыдущем туре добыла ничью в Кальяри в добавленное время. Сам же "Лацио" пять последних гостевых побед вырвал лишь с помощью голов после 83-ей минуты. Однако на этот раз получилось чуть полегче.

Чуть полегче - вовсе не означает легко. Первую и третью четверть матча "Парма" провела лучше, чем соперник. В первом тайме Гальоло, Якопони, Куртич обстреливали ворота. Прямой штрафной Ясмина отбил Стракоша. Второй тайм хозяева начали серьезным давлением. Задумавшегося в отличной позиции Гальоло остановил защитник, удар Капрари Стракоша вытащил из-под перекладины. На 70-ой минуте "пушку" Куцки вытащил тот же вратарь. На последних секундах Кулушевски чуть не закрутил в "девятку". А за минуту до этого "Парма" требовала пенальти за фол Ачерби на Корнелиусе.

Вот только ударов в створ ворот албанца до перерыва почти не было. Во второй четверти матча "Лацио" медленно, но верно перехватывал инициативу, пытался раскатывать соперника на флангах. Особенно на правом. Иммобиле, Кайседо и Луис Альберто пробивали по воротам, пусть и неудачно. И на 41-ой минуте очередной заброс справа после борьбы Иммобиле с защитниками отскочил к свободному Кайседо. А после замен гости перевели игру подальше от своих ворот, неплохо прорывались к воротам Коломби. Точности обеим командам не хватало. Что было на руку римлянам.

Седьмая победа подряд над этим соперником наконец-то выводит "Лацио" на расстояние лишь одного очка от "Ювентуса". И на временное второе место. Также установлен рекорд клуба - 18 туров без поражений подряд. Без таких важных игроков как Милинкович-Савич, Лулич и Раду. А симпатичная "Парма", также игравшая без важных игроков (Сепе, Инглезе, Жервиньо, Кулушевски не с первых минут), продолжит бороться.