Симоне Индзаги: Матч с Пармой - это была отличная игра против крепкого соперника

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал минимальную победу над "Пармой" в рамках 23-го тура Серии А.

"Мы заслужили победу. Также следовало назначить пенальти за инцидент между Хоакином Корреа и Маттео Дармианом. Парма сожалеет о проигрыше, но мы заслужили победу.

Это была отличная игра против крепкого соперника. Единственный минус – то, что мы не забили второй гол, который раньше решил бы судьбу матча. Я удовлетворен тем, как мы сыграли с физически мощным соперником, нам нужно было провести хороший матч. Эта победа помогла улучшить нашу позицию в таблице.

В следующее воскресенье нас ждет хорошая игра с "Интером" в невероятных условиях. Мы встретимся с отличной командой, но мы показали, что не так сильно отстаем от нее", – поделился Симоне Индзаги.