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Страсть и характер. Интер - Милан 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть онлайн видео обзор матча Интер - Милан, Серия А, 09.02.2020
Вашему вниманию видеообзор матча Интер - Милан, которые встречались 23-м туре итальянской Серии А. В первом тайме героем стал Златан Ибрагимович - он забил сам и ассистировал Ребичу. Однако после перерыва нерадзури пришли в себя и смогли не только отыграться, но и вырвать победу. Благодаря полученным трем очкам Интер обошел Ювентус за счет дополнительных показателей. Милан - 10-й.
Серия А. 23-й тур
9 февраля. Милан. Сан-Сиро
"Интер" - "Милан" 4:2
Голы: Брозович 51, Весино 54, где Врэй 70, Лукаку 90 + 3 - Ребич 40, Ибрагимович 45 + 1