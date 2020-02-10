Страсть и характер. Интер - Милан 4:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Интер - Милан, которые встречались 23-м туре итальянской Серии А. В первом тайме героем стал Златан Ибрагимович - он забил сам и ассистировал Ребичу. Однако после перерыва нерадзури пришли в себя и смогли не только отыграться, но и вырвать победу. Благодаря полученным трем очкам Интер обошел Ювентус за счет дополнительных показателей. Милан - 10-й.

Серия А. 23-й тур

9 февраля. Милан. Сан-Сиро

"Интер" - "Милан" 4:2

Голы: Брозович 51, Весино 54, где Врэй 70, Лукаку 90 + 3 - Ребич 40, Ибрагимович 45 + 1