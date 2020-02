"Я ждал большего от Интера". Златан – о поражении Милана. Швед установил рекорд в Derby della Madonnina

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о поражении от "Интера" (2:4) в матче 23-го тура Серии А. "Россонери" вели 2:0 к перерыву матча, но во втором тайме пропустили 4 гола. Цитирует нападающего Football Italia.

Златан – самый возрастной автор гола в истории миланского дерби в чемпионате Италии. В возрасте 38 лет и 129 дней, швед стал самым возрастным автором гола в истории Derby della Madonnina в рамках Серии А, превзойдя своего соотечественника Нильса Лидхольма, который выступал за "россонери" в середине прошлого века и забил в дерби (38 лет и 43 дня).

38 - Zlatan #Ibrahimovic (38 years, 129 days) is the oldest ever goalscorer in a Milan derby in the Serie A history. Eternal.#InterMilan pic.twitter.com/1RGnhFwQKy