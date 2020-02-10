"Я ждал большего от Интера". Златан – о поражении Милана. Швед установил рекорд в Derby della Madonnina

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о поражении от "Интера" (2:4) в матче 23-го тура Серии А. "Россонери" вели 2:0 к перерыву матча, но во втором тайме пропустили 4 гола. Цитирует нападающего Football Italia.

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"Трудно объяснить, что произошло. В перерыве мы сказали себе, что первые 15 минут второго тайма будут решающими – в итоге, мы пропустили за это время два гола. "Милан" бросил играть после перерыва, команда перестала верить, давить, играть в пас. Все рухнуло после того, как они сравняли счет. Нужно знать, как контролировать игру при счете 2:0. Наш первый тайм был практически идеальным. Я ждал большего от "Интера", в первом тайме они не выглядели командой, достойной второго места".

Златан – самый возрастной автор гола в истории миланского дерби в чемпионате Италии. В возрасте 38 лет и 129 дней, швед стал самым возрастным автором гола в истории Derby della Madonnina в рамках Серии А, превзойдя своего соотечественника Нильса Лидхольма, который выступал за "россонери" в середине прошлого века и забил в дерби (38 лет и 43 дня).