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"Я ждал большего от Интера". Златан – о поражении Милана. Швед установил рекорд в Derby della Madonnina

Италия
(1 голосов)

Ибрагимович не помог "россонери", хоть и очень старался

"Я ждал большего от Интера". Златан – о поражении Милана. Швед установил рекорд в Derby della Madonnina
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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о поражении от "Интера" (2:4) в матче 23-го тура Серии А. "Россонери" вели 2:0 к перерыву матча, но во втором тайме пропустили 4 гола. Цитирует нападающего Football Italia.

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"Трудно объяснить, что произошло. В перерыве мы сказали себе, что первые 15 минут второго тайма будут решающими – в итоге, мы пропустили за это время два гола. "Милан" бросил играть после перерыва, команда перестала верить, давить, играть в пас. Все рухнуло после того, как они сравняли счет. Нужно знать, как контролировать игру при счете 2:0. Наш первый тайм был практически идеальным. Я ждал большего от "Интера", в первом тайме они не выглядели командой, достойной второго места".

Златан – самый возрастной автор гола в истории миланского дерби в чемпионате Италии. В возрасте 38 лет и 129 дней, швед стал самым возрастным автором гола в истории Derby della Madonnina в рамках Серии А, превзойдя своего соотечественника Нильса Лидхольма, который выступал за "россонери" в середине прошлого века и забил в дерби (38 лет и 43 дня).

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В статье: Златан Ибрагимович Интер (Милан) Нильс Лидхольм Милан
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Комментарии (2)
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госпітальєр (львів)
10.02.2020 в 13:28
пропустити 4 голи за тайм і чекати більшого ? златан ,вистачить вам всім
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
10.02.2020 в 13:33
Та он знатный троль, всех достаёт :)
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