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Праздник истории. Итоги 23-го тура Серии А

Италия
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Знаковое Миланское дерби, веха борьбы за Скудетто

Праздник истории. Итоги 23-го тура Серии А
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Рома - Болонья 2:3

Фиорентина - Аталанта 1:2

Торино - Сампдория 1:3

Эллас Верона - Ювентус 2:1

СПАЛ - Сассуоло 1:2

Наполи - Лечче 2:3

Дженоа - Кальяри 1:0

Брешия - Удинезе 1:1

Парма - Лацио 0:1

Интер - Милан 4:2

Сорок голов в 22-ом туре, 34 в 23-ем - Серия А в ударе. Кроме того, в этот уик-энд оправдались ожидания серьёзной борьбы крепких претендентов на шестое место с лидерами. "Болонья" и "Верона" одержали сенсационные победы, "Парма" и "Фиорентина" не уступили без боя, "Милан" проиграл лишь после великолепного первого тайма. Дерби Делла Мадоннина и вовсе войдёт в историю. Как и турнирная таблица. С сезона 2001/02 в 23-ем туре первое и третье места не разделяло лишь одно очко. Тогда трое боролись до последнего тура. Надеемся на такое и сейчас.

Двойная память

У вчерашнего Миланского дерби были все предпосылки стать одним из величайших в последнее время. Впервые за семь лет один из его участников борется за Скудетто, 19-очковая разница казалась обманчивой, ведь в последних девяти турах "Милан" набрал больше очков, чем "Интер". Кроме того, вернулся Златан Ибрагимович, пришёл Антонио Конте. А разницу в финансах и силе команд компенсировало отсутствие вратаря Хандановича и форварда Лаутаро Мартинеса. И дерби получилось. Оно останется в памяти, в истории.

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Впервые за 71 год и во второй раз в истории "Интер" вернулся с 0:2 к победе. И камбек после такого ужасного тайма способен изменить баланс сил в борьбе за Скудетто. А вот в городе он баланс сил не изменил. "Черно-синие" победили в дерби в четвёртый раз подряд, чего не случалось с 1983-го года. В восьмой раз подряд не уступили. И это поражение даже более болезненное для "Милана". Ведь после первого тайма там царили ощущения эйфории, возвращения "Grande Milan". Уже после матча в клубе назвали его "практически идеальным".

До перерыва "Интер" был просто сметен постоянным движением и прессингом, его игроки пребывали в шоке. Конте признал, что такого тяжёлого тайма в сезоне не было, и он реально опасался унижения. Латерали исчезли, за плеймейкером Брозовичем постоянно наблюдали, до форвардов мяч не доходил. А вингеры красно-чёрных, как и форварды и левый латераль Эрнандес, появлялись везде. 38-летний Ибрагимович работал просто феноменально. И стал самым возрастным автором гола в истории дерби. Еще до него отличившись ассистом.

Что же изменилось во втором тайме? Многие хотели бы узнать, о чем и в каком тоне Конте говорил в перерыве. Но кардинальных изменений в тактическом плане не было. "Змеи" просто заиграли интенсивнее, прилежнее. Центр поля проснулся голами Брозовича и Весино. И "дьяволы" сразу же развалились. Их комплекс неполноценности вновь проявился. Они просто застыли как олень перед фарами автомобиля. Застыл и тренер Стефано Пиоли, опоздав с заменами. Потому и вернуться не удалось. Не было ни веры в себя, ни способности реагировать.

Пиоли говорил о невыполнении задач в обороне, но ведь этого объяснения недостаточно. Конте также не стал глубоко анализировать. Говоря об умении держать удар. Причем, заявил, что ничего особенного в раздевалке не говорил. Автор третьего гола Де Фрай был более эмоциональным, заявляя, что никогда не забудет этот матч. Не забудут и болельщики обеих команд. Уж точно - если эта победа добавит "Интеру" кислорода для борьбы за Скудетто до последнего тура.

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АнтиЮвентус

Характер "Интера" еще резче очерчивает бесхарактерность "Ювентуса". Чемпион проигрывает уже третий гостевой матч из пяти последних. Во втором из них соперник совершает камбек. А неуверенная игра дома против "Фиорентины" и вовсе заставляет говорить о серии. В субботу туринцы полностью проиграли первые 30 минут агрессивному сопернику, не воспользовались своим мощным началом второго тайма. А после гола Криштиану Роналду выключились и позволили сопернику вернуться. Более того, просто подарили ему два гола потерями мяча Бентанкура и Пьянича и рукой Бонуччи. Проблемы и с игрой, особенно в центре поля, и с характером.

Неясно, куда идет команда. Маурицио Сарри говорит о привычно поверхностном отношении к делу, о неумении страдать и играть "грязно", о подарках соперникам. Причем не впервые. Такие слова от предыдущих тренеров "Ювентуса" не слыхали... наверное, никогда. И в этом главная проблема. Команда стала "Антиювентусом". Криштиану Роналду побил рекорд клуба, забив в десятом матче подряд. Но его одного недостаточно. Недостаточно трех командных ударов в створ ворот за матч. Даже для победы над новичком лиги, весь зарплатный бюджет которого и не приближается к зарплате одного Роналду. Новичком, отыгравшим третий матч за семь дней.

Новый "Ювентус"

Характер, потерянный "Юве", был найден не только "Интером", но и "Лацио". Победа последнего в Парме была одержана как раз в типичном ювентусовском стиле. 1:0, без яркости, но с солидностью. И с судейским скандалом. В "Парме" возмущены неназначенным пенальти за эпизод Ачерби-Корнелиуса, когда арбитр даже не проверил видео. Наставник самого "Лацио" Симоне Индзаги этот эпизод красноречиво не комментировал, говоря о другом, в котором, по его словам, и его команда заслужила пенальти.

Что же касается игры, то "Парма" в целом играла на равных, а то и доминировала, Стракоша работал чаще, чем Коломби, слишком многим атакам "Лацио" не хватало завершающего паса либо удара. В итоге все шесть последних гостевых побед получились минимальными и тяжёлыми. Но ведь получились. Такое упрямство и вывело команду так высоко - к рекордной для клуба серии из 18-ти матчей лиги без поражений и к одному очку от лидера. Очередная чемпионская победа.

Почувствовать камбек

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"Аталанте" также пришлось демонстрировать характер. Против соперника, которому уже проиграла в Кубке в январе и у которого выиграла лишь один из семи последних матчей лиги. После пяти подряд плотных матчей во всех турнирах без побед, в том числе и поражения дома от последней команды лиги. 7:0 и 5:0 даже "Богиня" способна выдать далеко не всегда. Потому следовало вернуть боевитость. И это удалось сделать. Несмотря на в целом далеко не лучшую игру. Удалось опомниться после гола Кьезы, начать второй тайм отличной комбинацией Иличич-Гомес-Сапата. Удалось выполнить своевременную замену. И весьма уверенно защищать преимущество.

Сапата, забивший свой первый гол с игры с октября, отметил особую важность умения держаться при счёте 0:1 и желает воспользоваться кризисом "Ромы". На это можно ответить, что сама "Аталанта" не впечатляет и испытывает немало проблем. Но если даже в таком матче она нашла два гола, выйдя уже на 61 в 23-ех матчах (рекорд лиги последних 60-ти лет), и победила - она может чувствовать себя уверенно в преддверии прямой битвы за четвертое место. Тем более, если вспомнить, что не побеждала во Флоренции с 1993-го года. "Богиня голов", как ее назвал Tuttosport, остается и богиней камбеков, характера. И последнее даже важнее.

"Рома" также должна была почувствовать потребность в борьбе до конца, камбеке. Но лишь утонула глубже. Ныне на ее счету четыре поражения в шести последних матчах лиги с 13-ю пропущенными, четыре домашних матча без побед подряд впервые с 2015-го года. Как минимум два пропущенных в двух первых таймах подряд впервые за 15 лет. Крис Смоллинг из "Смальдини" превратился в игрока, выброшенного "Манчестер Юнайтед", над Джанлукой Манчини поиздевался юный Муса Барроу. Вновь на пике камбека был удалён игрок центральной оси. А без вновь травмированного Амаду Диавара команда плохо играла и осенью, и в январе-феврале.

Но дело не в отдельных игроках. И даже не в отдельных проблемах. Поскольку не работает ничего - ни оборона, ни отбор в центре поля, ни построение атак, ни их завершение. Кошмарный первый тайм матча против "Сассуоло" не послужил уроком - против "Болоньи" было не лучше. Паулу Фонсека как раз и говорил о влиянии того матча, о нервах, тревоге, боязни играть. О психологии. О неправильном прессинге. Но в целом недостатков так много, что зацикливаться на одном неразумно. Нужно просто работать. И ждать.

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Орда отступила

Орда претендентов на шестое место в 23-ем туре большей частью разочаровала. "Милан" упустил такое преимущество. "Наполи" умудрился безвольно уступить дома аутсайдеру. В первом матче с новым главным тренером Морено Лонго привычно бесхарактерный "Торино" упустил преимущество и впервые с 1959-го года вышел на 14 пропущенных в трех матчах лиги. "Кальяри" не победил в восьмом матче подряд, пропустив с прямого заброса с фланга. А "Парма" и "Фиорентина" поборолись, но грешили неточностью ударов. Наставнику последней Джузеппе Якини не понравилась и игра в пас с обилием потерь мяча.

Наиболее серьезно, разумеется, провалился "Наполи". С наконец-то обновлённым составом (Демме, Лоботка, Политано, вернулись Максимович и Кулибали), после побед над "Лацио", "Ювентусом" и "Сампдорией", он умудрился не продолжить в будущее, а вернуться в прошлое, в каденцию Карло Анчелотти и начало каденции Гаттузо. Рино, заранее назвавшему матч против "Лечче" "ловушкой", вновь пришлось говорить об эмоциональной ломкости, слабом характере, слишком пассивной обороне. "Мы давили на них в первые 30 минут, создали 5-6 отличных моментов. Но при первом же признаке давления начали бояться".

В целом "Лечче" чувствовал себя свободно и играл смело. Потому цепляться за эпизод в его штрафной тянущий на пенальти на Милике (арбитр не просмотрел видео), не следует. Гаттузо, в отличие от его спортивного директора Кристиана Джунтоли, и не стал, признавая полное поражение.

Победы сердца

Благодаря этим провалам и собственным успехам в Топ-7 оказались "Верона" и "Болонья". Новичок лиги без поражений в восьми последних матчах, ее старожил - лишь с одним при пяти победах. В течение семи дней веронцы не проиграли в гостях "Милану" и "Лацио" и переиграли дома "Ювентус". Причем во всех матчах действовали активно, агрессивно, не боялись. А в победном даже не особо блистали, но преуспели. Иван Юрич говорил о "победе сердца". "Мы не были остры и интенсивны как обычно, часто ошибались". И все же повалили чемпиона.

"Болонья" также повалила "Рому" с помощью смелости, агрессии. "Изменением культуры игры", разумеется, она прежде всего обязана наставнику Синише Михайловичу. А в Риме еще и отличился новый форвард Барроу - двумя голами и ассистом. Добрых слов заслуживает и предыдущий победитель "Ромы". "Сассуоло" чуть не отступил после громкого успеха, но в итоге устроил камбек на 90-ой минуте, наконец-то проявив характер. С редко виданным у этой команды соединением таланта и характера она может пойти далеко.

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Все добавляют, не все - достаточно

Уже не в первом туре аутсайдеры добавляют. "Сассуоло" с десятью очками в четырех последних. "Лечче" после одного очка в шести матчах добыл две победы подряд. С помощью январских новичков. Фабио Ливерани перед стартовым свистком назвал матч в Неаполе невозможным. Тем не менее, его команда выглядела впечатляюще. "Сампдория" после серии невнятных результатов, слабого первого тайма и пропущенного в Турине сумела вернуться в "жизненно важном" (Клаудио Раньери) матче.

"Дженоа" добыла непростую победу и при Давиде Николе набрала уже больше очков в шести матчах (8), чем при двух его предшественниках в 8-9. "Брешия" в первом матче с новым главным тренером Диего Лопесом была близка к первой победе в восьми. В этом же матче "Удинезе", проигравший четыре предыдущих в лиге и Кубке, отыгрался на 93-ей минуте. И лишь СПАЛ уступил, причём на 90-ой минуте, причем ведя в счёте по ходу матча. Он также не безнадёжен, играет неплохо. Но такие провалы непростительны.

Украинский след

Пять плотных матчей "Аталанты" без побед подряд состоялись в том числе и из-за неудачных кадровых решений. Руслан Малиновский, важнейший игрок в матче против "Интера" и лучший в команде в матче Кубка против "Фиорентины", и после такого оставался на скамье запасных (откуда не всегда получается помочь). В то время, как команда громила "Торино", но и не переигрывала "Дженоа" и СПАЛ дома. И страдала во Флоренции. Лишь на 64-ой минуте при счёте 1:1 состоялась украинская ставка. И уже на 72-ой она сыграла.

В не лучшем по общему качеству матче статус Малиновского как лучшего и важнейшего игрока с оценками "7" (иногда - 6.5) от СМИ не удивил. Он сразу же включился в игру, вернул ее к воротам соперника. Ожидаемо вновь стал лучшим по касаниям мяча за минуту времени. Причем почти половина этих касаний состоялись в штрафной "Фиорентины" либо недалеко от нее. Он двигал мяч вперёд, пытался проходить соперников, зарабатывал фолы. Отдал два мяча в штрафную под удары (сейв Драговски).

А главное - Руслан забил свой третий гол в сезоне точным ударом из-за пределов штрафной. Правда, СМИ отмечали, что он "должен пригласить Драговски на ужин", ведь поляк должен был отбивать удар. Но ведь неудобный отскок от газона - заслуга пробивающего. Да и в любом случае, этот гол крайне важен для дальнейшего развития сезона команды. А будет ли он важен для самого игрока - покажет время. Ведь уже не раз его предыдущие важные действия оставались без внимания тренера.

Евгений Шахов остался на скамье запасных "Лечче".

Лучший игрок тура - Муса Барроу ("Болонья"). Поиздевался над "Ромой"

Прорыв тура - "Интер". Исторический камбек

Разочарование тура - "Рома". Не усвоила уроки

Лучший вратарь тура - Томас Стракоша ("Лацио"). Солидные сейвы, счет 1:0

Лучший тренер тура - Антонио Конте ("Интер"). Что он сделал в перерыве?

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В статье: Серия А
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