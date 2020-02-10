Праздник истории. Итоги 23-го тура Серии А

Рома - Болонья 2:3

Фиорентина - Аталанта 1:2

Торино - Сампдория 1:3

Эллас Верона - Ювентус 2:1

СПАЛ - Сассуоло 1:2

Наполи - Лечче 2:3

Дженоа - Кальяри 1:0

Брешия - Удинезе 1:1

Парма - Лацио 0:1

Интер - Милан 4:2

Сорок голов в 22-ом туре, 34 в 23-ем - Серия А в ударе. Кроме того, в этот уик-энд оправдались ожидания серьёзной борьбы крепких претендентов на шестое место с лидерами. "Болонья" и "Верона" одержали сенсационные победы, "Парма" и "Фиорентина" не уступили без боя, "Милан" проиграл лишь после великолепного первого тайма. Дерби Делла Мадоннина и вовсе войдёт в историю. Как и турнирная таблица. С сезона 2001/02 в 23-ем туре первое и третье места не разделяло лишь одно очко. Тогда трое боролись до последнего тура. Надеемся на такое и сейчас.

Двойная память

У вчерашнего Миланского дерби были все предпосылки стать одним из величайших в последнее время. Впервые за семь лет один из его участников борется за Скудетто, 19-очковая разница казалась обманчивой, ведь в последних девяти турах "Милан" набрал больше очков, чем "Интер". Кроме того, вернулся Златан Ибрагимович, пришёл Антонио Конте. А разницу в финансах и силе команд компенсировало отсутствие вратаря Хандановича и форварда Лаутаро Мартинеса. И дерби получилось. Оно останется в памяти, в истории.

Впервые за 71 год и во второй раз в истории "Интер" вернулся с 0:2 к победе. И камбек после такого ужасного тайма способен изменить баланс сил в борьбе за Скудетто. А вот в городе он баланс сил не изменил. "Черно-синие" победили в дерби в четвёртый раз подряд, чего не случалось с 1983-го года. В восьмой раз подряд не уступили. И это поражение даже более болезненное для "Милана". Ведь после первого тайма там царили ощущения эйфории, возвращения "Grande Milan". Уже после матча в клубе назвали его "практически идеальным".

До перерыва "Интер" был просто сметен постоянным движением и прессингом, его игроки пребывали в шоке. Конте признал, что такого тяжёлого тайма в сезоне не было, и он реально опасался унижения. Латерали исчезли, за плеймейкером Брозовичем постоянно наблюдали, до форвардов мяч не доходил. А вингеры красно-чёрных, как и форварды и левый латераль Эрнандес, появлялись везде. 38-летний Ибрагимович работал просто феноменально. И стал самым возрастным автором гола в истории дерби. Еще до него отличившись ассистом.

Что же изменилось во втором тайме? Многие хотели бы узнать, о чем и в каком тоне Конте говорил в перерыве. Но кардинальных изменений в тактическом плане не было. "Змеи" просто заиграли интенсивнее, прилежнее. Центр поля проснулся голами Брозовича и Весино. И "дьяволы" сразу же развалились. Их комплекс неполноценности вновь проявился. Они просто застыли как олень перед фарами автомобиля. Застыл и тренер Стефано Пиоли, опоздав с заменами. Потому и вернуться не удалось. Не было ни веры в себя, ни способности реагировать.

Пиоли говорил о невыполнении задач в обороне, но ведь этого объяснения недостаточно. Конте также не стал глубоко анализировать. Говоря об умении держать удар. Причем, заявил, что ничего особенного в раздевалке не говорил. Автор третьего гола Де Фрай был более эмоциональным, заявляя, что никогда не забудет этот матч. Не забудут и болельщики обеих команд. Уж точно - если эта победа добавит "Интеру" кислорода для борьбы за Скудетто до последнего тура.

АнтиЮвентус

Характер "Интера" еще резче очерчивает бесхарактерность "Ювентуса". Чемпион проигрывает уже третий гостевой матч из пяти последних. Во втором из них соперник совершает камбек. А неуверенная игра дома против "Фиорентины" и вовсе заставляет говорить о серии. В субботу туринцы полностью проиграли первые 30 минут агрессивному сопернику, не воспользовались своим мощным началом второго тайма. А после гола Криштиану Роналду выключились и позволили сопернику вернуться. Более того, просто подарили ему два гола потерями мяча Бентанкура и Пьянича и рукой Бонуччи. Проблемы и с игрой, особенно в центре поля, и с характером.

Неясно, куда идет команда. Маурицио Сарри говорит о привычно поверхностном отношении к делу, о неумении страдать и играть "грязно", о подарках соперникам. Причем не впервые. Такие слова от предыдущих тренеров "Ювентуса" не слыхали... наверное, никогда. И в этом главная проблема. Команда стала "Антиювентусом". Криштиану Роналду побил рекорд клуба, забив в десятом матче подряд. Но его одного недостаточно. Недостаточно трех командных ударов в створ ворот за матч. Даже для победы над новичком лиги, весь зарплатный бюджет которого и не приближается к зарплате одного Роналду. Новичком, отыгравшим третий матч за семь дней.

Новый "Ювентус"

Характер, потерянный "Юве", был найден не только "Интером", но и "Лацио". Победа последнего в Парме была одержана как раз в типичном ювентусовском стиле. 1:0, без яркости, но с солидностью. И с судейским скандалом. В "Парме" возмущены неназначенным пенальти за эпизод Ачерби-Корнелиуса, когда арбитр даже не проверил видео. Наставник самого "Лацио" Симоне Индзаги этот эпизод красноречиво не комментировал, говоря о другом, в котором, по его словам, и его команда заслужила пенальти.

Что же касается игры, то "Парма" в целом играла на равных, а то и доминировала, Стракоша работал чаще, чем Коломби, слишком многим атакам "Лацио" не хватало завершающего паса либо удара. В итоге все шесть последних гостевых побед получились минимальными и тяжёлыми. Но ведь получились. Такое упрямство и вывело команду так высоко - к рекордной для клуба серии из 18-ти матчей лиги без поражений и к одному очку от лидера. Очередная чемпионская победа.

Почувствовать камбек

"Аталанте" также пришлось демонстрировать характер. Против соперника, которому уже проиграла в Кубке в январе и у которого выиграла лишь один из семи последних матчей лиги. После пяти подряд плотных матчей во всех турнирах без побед, в том числе и поражения дома от последней команды лиги. 7:0 и 5:0 даже "Богиня" способна выдать далеко не всегда. Потому следовало вернуть боевитость. И это удалось сделать. Несмотря на в целом далеко не лучшую игру. Удалось опомниться после гола Кьезы, начать второй тайм отличной комбинацией Иличич-Гомес-Сапата. Удалось выполнить своевременную замену. И весьма уверенно защищать преимущество.

Сапата, забивший свой первый гол с игры с октября, отметил особую важность умения держаться при счёте 0:1 и желает воспользоваться кризисом "Ромы". На это можно ответить, что сама "Аталанта" не впечатляет и испытывает немало проблем. Но если даже в таком матче она нашла два гола, выйдя уже на 61 в 23-ех матчах (рекорд лиги последних 60-ти лет), и победила - она может чувствовать себя уверенно в преддверии прямой битвы за четвертое место. Тем более, если вспомнить, что не побеждала во Флоренции с 1993-го года. "Богиня голов", как ее назвал Tuttosport, остается и богиней камбеков, характера. И последнее даже важнее.

"Рома" также должна была почувствовать потребность в борьбе до конца, камбеке. Но лишь утонула глубже. Ныне на ее счету четыре поражения в шести последних матчах лиги с 13-ю пропущенными, четыре домашних матча без побед подряд впервые с 2015-го года. Как минимум два пропущенных в двух первых таймах подряд впервые за 15 лет. Крис Смоллинг из "Смальдини" превратился в игрока, выброшенного "Манчестер Юнайтед", над Джанлукой Манчини поиздевался юный Муса Барроу. Вновь на пике камбека был удалён игрок центральной оси. А без вновь травмированного Амаду Диавара команда плохо играла и осенью, и в январе-феврале.

Но дело не в отдельных игроках. И даже не в отдельных проблемах. Поскольку не работает ничего - ни оборона, ни отбор в центре поля, ни построение атак, ни их завершение. Кошмарный первый тайм матча против "Сассуоло" не послужил уроком - против "Болоньи" было не лучше. Паулу Фонсека как раз и говорил о влиянии того матча, о нервах, тревоге, боязни играть. О психологии. О неправильном прессинге. Но в целом недостатков так много, что зацикливаться на одном неразумно. Нужно просто работать. И ждать.

Орда отступила

Орда претендентов на шестое место в 23-ем туре большей частью разочаровала. "Милан" упустил такое преимущество. "Наполи" умудрился безвольно уступить дома аутсайдеру. В первом матче с новым главным тренером Морено Лонго привычно бесхарактерный "Торино" упустил преимущество и впервые с 1959-го года вышел на 14 пропущенных в трех матчах лиги. "Кальяри" не победил в восьмом матче подряд, пропустив с прямого заброса с фланга. А "Парма" и "Фиорентина" поборолись, но грешили неточностью ударов. Наставнику последней Джузеппе Якини не понравилась и игра в пас с обилием потерь мяча.

Наиболее серьезно, разумеется, провалился "Наполи". С наконец-то обновлённым составом (Демме, Лоботка, Политано, вернулись Максимович и Кулибали), после побед над "Лацио", "Ювентусом" и "Сампдорией", он умудрился не продолжить в будущее, а вернуться в прошлое, в каденцию Карло Анчелотти и начало каденции Гаттузо. Рино, заранее назвавшему матч против "Лечче" "ловушкой", вновь пришлось говорить об эмоциональной ломкости, слабом характере, слишком пассивной обороне. "Мы давили на них в первые 30 минут, создали 5-6 отличных моментов. Но при первом же признаке давления начали бояться".

В целом "Лечче" чувствовал себя свободно и играл смело. Потому цепляться за эпизод в его штрафной тянущий на пенальти на Милике (арбитр не просмотрел видео), не следует. Гаттузо, в отличие от его спортивного директора Кристиана Джунтоли, и не стал, признавая полное поражение.

Победы сердца

Благодаря этим провалам и собственным успехам в Топ-7 оказались "Верона" и "Болонья". Новичок лиги без поражений в восьми последних матчах, ее старожил - лишь с одним при пяти победах. В течение семи дней веронцы не проиграли в гостях "Милану" и "Лацио" и переиграли дома "Ювентус". Причем во всех матчах действовали активно, агрессивно, не боялись. А в победном даже не особо блистали, но преуспели. Иван Юрич говорил о "победе сердца". "Мы не были остры и интенсивны как обычно, часто ошибались". И все же повалили чемпиона.

"Болонья" также повалила "Рому" с помощью смелости, агрессии. "Изменением культуры игры", разумеется, она прежде всего обязана наставнику Синише Михайловичу. А в Риме еще и отличился новый форвард Барроу - двумя голами и ассистом. Добрых слов заслуживает и предыдущий победитель "Ромы". "Сассуоло" чуть не отступил после громкого успеха, но в итоге устроил камбек на 90-ой минуте, наконец-то проявив характер. С редко виданным у этой команды соединением таланта и характера она может пойти далеко.

Все добавляют, не все - достаточно

Уже не в первом туре аутсайдеры добавляют. "Сассуоло" с десятью очками в четырех последних. "Лечче" после одного очка в шести матчах добыл две победы подряд. С помощью январских новичков. Фабио Ливерани перед стартовым свистком назвал матч в Неаполе невозможным. Тем не менее, его команда выглядела впечатляюще. "Сампдория" после серии невнятных результатов, слабого первого тайма и пропущенного в Турине сумела вернуться в "жизненно важном" (Клаудио Раньери) матче.

"Дженоа" добыла непростую победу и при Давиде Николе набрала уже больше очков в шести матчах (8), чем при двух его предшественниках в 8-9. "Брешия" в первом матче с новым главным тренером Диего Лопесом была близка к первой победе в восьми. В этом же матче "Удинезе", проигравший четыре предыдущих в лиге и Кубке, отыгрался на 93-ей минуте. И лишь СПАЛ уступил, причём на 90-ой минуте, причем ведя в счёте по ходу матча. Он также не безнадёжен, играет неплохо. Но такие провалы непростительны.

Украинский след

Пять плотных матчей "Аталанты" без побед подряд состоялись в том числе и из-за неудачных кадровых решений. Руслан Малиновский, важнейший игрок в матче против "Интера" и лучший в команде в матче Кубка против "Фиорентины", и после такого оставался на скамье запасных (откуда не всегда получается помочь). В то время, как команда громила "Торино", но и не переигрывала "Дженоа" и СПАЛ дома. И страдала во Флоренции. Лишь на 64-ой минуте при счёте 1:1 состоялась украинская ставка. И уже на 72-ой она сыграла.

В не лучшем по общему качеству матче статус Малиновского как лучшего и важнейшего игрока с оценками "7" (иногда - 6.5) от СМИ не удивил. Он сразу же включился в игру, вернул ее к воротам соперника. Ожидаемо вновь стал лучшим по касаниям мяча за минуту времени. Причем почти половина этих касаний состоялись в штрафной "Фиорентины" либо недалеко от нее. Он двигал мяч вперёд, пытался проходить соперников, зарабатывал фолы. Отдал два мяча в штрафную под удары (сейв Драговски).

А главное - Руслан забил свой третий гол в сезоне точным ударом из-за пределов штрафной. Правда, СМИ отмечали, что он "должен пригласить Драговски на ужин", ведь поляк должен был отбивать удар. Но ведь неудобный отскок от газона - заслуга пробивающего. Да и в любом случае, этот гол крайне важен для дальнейшего развития сезона команды. А будет ли он важен для самого игрока - покажет время. Ведь уже не раз его предыдущие важные действия оставались без внимания тренера.

Евгений Шахов остался на скамье запасных "Лечче".

Лучший игрок тура - Муса Барроу ("Болонья"). Поиздевался над "Ромой"

Прорыв тура - "Интер". Исторический камбек

Разочарование тура - "Рома". Не усвоила уроки

Лучший вратарь тура - Томас Стракоша ("Лацио"). Солидные сейвы, счет 1:0

Лучший тренер тура - Антонио Конте ("Интер"). Что он сделал в перерыве?