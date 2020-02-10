Пиоли: Интер наказал нас за плохую игру в обороне. Я зол на игроков

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился впечатлениями от матча 23-го тура чемпионата Италии с "Интером" (2:4).

"Я зол на игроков, нас наказали за такую игру в обороне, нельзя было недорабатывать в определённых эпизодах. Было действительно жаль упустить такой результат, так как в первом тайме мы играли так, будто между нами нет 19 очков отставания в турнирной таблице.

Я должен быть зол и расстроен, но мне нужно донести до сознания моих игроков, что они способны совершать большие дела, если перестанут совершать ошибки", - приводит слова Пиоли Football Italia.

"Милан" располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Стефано Пиоли по итогам 23 туров набрали 32 очка.