Янг: Победа над Миланом — один из самых запоминающихся моментов в моей карьере

Защитник "Интера" Эшли Янг поделился эмоциями после матча 23-го тура серии А против "Милана" (4:2).

"Для меня это было невероятное чувство, — приводит слова Янга talkSPORT. - Вы могли видеть, как мы праздновали после матча, ведь игра показала характер и силу, которые мы вложили.

Это определенно один из самых запоминающихся моментов в моей карьере. Я приехал сюда, чтобы играть в футбол и побеждать. Когда вы выигрываете в миланском дерби, это просто невероятное чувство".