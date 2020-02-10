СМИ: Ювентус может уволить Сарри, игроки требуют возвращение Аллегри

На этих выходных "Ювентус" неожиданно проиграл "Вероне" и позволил "Интеру" выйти в таблице на первое место. Это может дорого стоить Маурицио Сарри.

По данным источника La Repubblica, итальянский наставник, который брался для улучшения стиля игры, может быть уволен. Президент клуба сейчас перестает верить в Маурицио, так как результаты далеки от идеальных.

Более того, лидеры команды хотят, чтобы клуб вновь возглавил Аллегри. Макс покинул "Ювентус" этим летом и с тех пор находится без работы. Его хотели пригласить "Арсенал", "МЮ" и "Бавария".

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Напомним, что совсем скоро "Ювентус" будут ожидать матчи против "Лиона" в раунде плей-офф Лиги Чемпионов.