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СМИ: Ювентус может уволить Сарри, игроки требуют возвращение Аллегри

Италия
(1 голосов)

Но ведь у "зебр", по-прежнему, все хорошо

СМИ: Ювентус может уволить Сарри, игроки требуют возвращение Аллегри
UA-Футбол
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На этих выходных "Ювентус" неожиданно проиграл "Вероне" и позволил "Интеру" выйти в таблице на первое место. Это может дорого стоить Маурицио Сарри.

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По данным источника La Repubblica, итальянский наставник, который брался для улучшения стиля игры, может быть уволен. Президент клуба сейчас перестает верить в Маурицио, так как результаты далеки от идеальных.

Более того, лидеры команды хотят, чтобы клуб вновь возглавил Аллегри. Макс покинул "Ювентус" этим летом и с тех пор находится без работы. Его хотели пригласить "Арсенал", "МЮ" и "Бавария".

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Напомним, что совсем скоро "Ювентус" будут ожидать матчи против "Лиона" в раунде плей-офф Лиги Чемпионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Маурицио Сарри
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Комментарии (2)
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Суржику--бій (Краматорск)
10.02.2020 в 19:14
"Макс покинув "Ювентус" цього літа і з тих пір знаходиться без роботи".І відтоді без роботи (безробітній ,не при ділі,не має роботи,вільний від роботи..). "Знаходиться" - коли когось або що шукають.
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Gradus (Dnepr)
10.02.2020 в 18:44
В прошлом году в это время всех рвали, а весной пошёл спад... Так что не исключено, что сейчас искусственное снижение активности команды
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