Дуглас Коста получил очередную травму - он пробудет в лазарете 20 дней

Игрок "Ювентуса" Дуглас Коста получил очередную травму. Происшествие произошло в игре против "Вероны".

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По данным La Gazzetta dello Sport, у бразильца повреждение бедра. Он не поможет команде Маурицио Сарри на протяжении 20 дней.

Отметим, что за два с половиной года в Италии Коста пропустил, из-за разных травм, 39 матчей. Он точно не сыграет против "Лиона" и "Интера".

Всего в этом сезоне Дуглас провел 17 матчей и забил 2 гола.