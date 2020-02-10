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СМИ: Мертнес не будет продлевать контракт с Наполи, за игрока ведут борьбу 5 клубов
Форвард хочет очень большую зарплату
Игрок "Наполи" Дрис Мертенс начнет следующий сезон в новой команде. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.
Его контракт с неаполитанцами истекает летом 2020 года и стороны не смогли прийти к соглашению. 32-летний бельгиец хотел получить двухгодовой контракт, с зарплатой порядка 4 миллионов в год. "Наполи" предлагал вдвое меньше.
Однако, Мертенс точно не пропадет. По данным Daily Express, "Рома", "МЮ", "Арсенал", "Челси" и "Интер" ведут за него серьезную борьбу. Последние сейчас - главные фавориты на подписание.
В текущем сезоне на счету Дриса 23 матча и 10 голов.