Милан уволит Пиоли, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

"Милан" уволит Стефано Пиоли с поста главного тренера, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона, об этом пишет Calciomercato.

По данным источника, руководство миланского клуба уже занимается поисками нового тренера. Ранее сообщалось, что "Милан" предложил посты главного тренера и спортивного директора команды Ральфу Рангнику, который сейчас работает над спортивными проектами компании "Ред Булл".

"Милан", набрав 32 очка в 23 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. От зоны Лиги чемпионов миланский клуб отстаёт на 10 очков. Следующий матч клуб проведёт 17 февраля на своём поле с "Торино".