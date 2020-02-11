Официально: Щенсны подписал новый контракт с Ювентусом

Пресс-служба туринского "Ювентуса" официально объявила о продлении контракта с Войцехом Щенсны.

Опытный польский вратарь пробудет в команде до лета 2024 года. Текущий сезон для него уже четвертый в составе туринцев, и второй в котором он игрок основы.

На его счету 84 матча. В 61% сыгранных поединков он не пропускал. Данный показатель - лучший среди всех вратарей чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" рассматривает вариант подписания Мануэля Нойера.