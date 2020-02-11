Италия
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Официально: Щенсны подписал новый контракт с Ювентусом
Поляк уже давно стал незаменимым
Пресс-служба туринского "Ювентуса" официально объявила о продлении контракта с Войцехом Щенсны.
Опытный польский вратарь пробудет в команде до лета 2024 года. Текущий сезон для него уже четвертый в составе туринцев, и второй в котором он игрок основы.
На его счету 84 матча. В 61% сыгранных поединков он не пропускал. Данный показатель - лучший среди всех вратарей чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" рассматривает вариант подписания Мануэля Нойера.
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