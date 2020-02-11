Италия
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Кулибали: Наполи должен отреагировать на последние результаты должным образом
Болельщики клуба сейчас очень удрученны
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали призывает свой клуб начать реагировать на последние результаты.
"Нам нужно отреагировать на последние результаты должным образом. На данный момент клуб находится не на своем месте в турнирной таблице", - написал игрок в социальных сетях.
В прошлом месяце "Наполи" сумел обыграть "Лацио" и "Ювентус", однако после этого неожиданно проиграл "Лечч". Сейчас команда занимает 11-е место в Серии А.
Ранее сообщалось, что из-за плохих результатов Гаттузо может лишиться работы.
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