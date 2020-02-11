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Кулибали: Наполи должен отреагировать на последние результаты должным образом

Италия
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Болельщики клуба сейчас очень удрученны

Кулибали: Наполи должен отреагировать на последние результаты должным образом
UA-Футбол
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Защитник "Наполи" Калиду Кулибали призывает свой клуб начать реагировать на последние результаты.

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"Нам нужно отреагировать на последние результаты должным образом. На данный момент клуб находится не на своем месте в турнирной таблице", - написал игрок в социальных сетях.

В прошлом месяце "Наполи" сумел обыграть "Лацио" и "Ювентус", однако после этого неожиданно проиграл "Лечч". Сейчас команда занимает 11-е место в Серии А.

Ранее сообщалось, что из-за плохих результатов Гаттузо может лишиться работы.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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