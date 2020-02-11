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Плюс один для Сарри: Правый защитник Ювентуса вернулся к тренировкам в общей группе
Одна из самых проблемных позиций в клубе
Защитник "Ювентуса" Данило вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил официальный сайт "зебр".
Сегодня утром он провел первую за месяц тренировку с командой. Бразилец получил травму в кубковом матче против "Ромы", после чего отправился в лазарет. Есть вероятность, что он будет готов к игре против "Милана" в ближайший четверг.
Напомним, что Данило перешел летом в "Ювентус" в обмен на Жоау Канселу. В команде Маурицио Сарри начал как игрок основы, но за полгода дважды травмировался. На его счету 10 матчей и два гола.
Сегодня сообщалось, что "Ювентус" официально продлил контракт с основным вратарем.