Интер - Наполи. Анонс и прогноз матча Кубкa Италии

12 февраля. 21:45. Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

Вернуться с 0:2 на 4:2 в дерби и выйти на первое место в лиге. Бесхарактерно и справедливо уступить дома аутсайдеру и завязнуть на 11-ом месте. Трудно представить больший контраст. "Интеру" и "Наполи" перед началом сезона предрекали место в Топ-3 Серии А, а то и борьбу за Скудетто с "Ювентусом". Потому их встреча в полуфинале Кубка вроде бы не удивляет. Однако в лиге на самом деле выполняет (и перевыполняет) план лишь миланский клуб. А неаполитанский выдает свой худший сезон за десять лет. Сыграет ли это роль в совсем другом турнире? И в обычно равной и острой битве?

Общее состояние

Как сообщают СМИ, после побед над "Лацио" (Кубок), "Ювентусом" и "Сампдорией" в "Наполи" уже думали, что вышли из туннеля. Потому после поражения от "Лечче" не злились и не плакали, а просто выглядели растерянными. Главный тренер Дженнаро Гаттузо также отказался от криков, уже не считая, что они помогут. La Repubblica и Gazzetta Dello Sport докладывают, что команда пала жертвой самоуверенности и... возвращения травмированных. Подумав, что в сильнейшем составе легко справиться. Но в итоге получился самый настоящий провал. Предматчевые слова Рино о "матче-ловушке" игроки не услыхали.

Руководство клуба решило сосредоточиться на судействе. Конкретно - на эпизоде со стыком с Аркадиушем Миликом, не проверенным арбитром матча на видео. Президент Аурелио Де Лаурентис даже дважды позвонил главе Федерации с призывами разобраться. Впрочем, как раз Гаттузо не стал оправдываться судейством. А говорил о ломкой безразличной в отборе лишенной характера рассеянной команде, плохо прикрывавшей без мяча. Реализация при втором месте по ударам по воротам крайне слаба. Да и в целом пять побед и пять поражений с 15-ю пропущенными во всех турнирах - не то, чего ожидали от тренера.

Уж точно не ожидали от него такой слабой обороны. Причем к большинству пропущенных привели ошибки на ровном месте. Ошибались оба вратаря, подскальзывались Кулибали, Хюсай, Манолас и Ди Лоренцо. В матче против "Интера" в лиге в Неаполе в декабре (1:3) все три гола соперника состоялись из-за подобных ошибок. При том, что в целом "Наполи" играл весьма неплохо. Вторая попытка против Лукаку, уже забившего 21 гол во всех турнирах (личный рекорд сезона - 27) либо Лаутаро Мартинеса, отсидевшего два матча на трибунах и потому очень голодного, может стать такой же неудачной.

Как раз "Интер" весьма доволен собой. В первом тайме дерби он был уничтожен и, казалось, выходит на серию из девяти матчей лиги со всего тремя победами. Однако во втором выдал феноменальный камбек. Причем забили два опорника, защитник и нападающий. Инстаграм команды даже отпраздновал в духе Оскара с "лучшим режиссером" Конте, "лучшим актером" Лукаку и "лучшим сценаристом" Бареллой. Ныне у 15-ти человек на счету голы, лишь у "Лацио" больше. В Серии А либо Кубке нет поражений с шестого октября. А новички Эшли Янг и Кристиан Эриксен восхищены атмосферой и готовы яростно помогать.

Еще не все проблемы ушли. Конте признал первый тайм дерби тяжелейшим в сезоне, перед двумя последними победами состоялись три ничьи, причем трижды "нерадзурри" теряли преимущество в счете. И мало создали в атаке. Лучший вратарь лиги Самир Ханданович потерян примерно на месяц, и с командой уже тренируется свободный агент 34-летний Эмилиано Вивиано. Но в целом после январских усилений и такого придающего веру в себя выступления многие уже говорят об "Интере" как о реальном претенденте на Скудетто. Так почему бы и не вернуться в финал Кубка впервые с 2011-го года?

Встречи этих команд всегда получаются плотными, напряженными, нередко сопровождаются драками, расистскими скандалами. Сегодня даже запретили продавать билеты гостям из Неаполя. Кулибали желает отреагировать на неудачу как настоящая команда. Гаттузо заявляет, что к таким матчам не нужно готовиться психологически. А Конте хвалит коллегу за страсть, за начало карьеры с низших лиг, за работу с "Миланом". Он сравнивает Рино с собой. Призывает, как в дерби, прежде всего задействовать голову, а лишь затем - сердце и ноги. Но напряжение и страсть точно будут. Надеемся, что лишь на поле.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 1000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Кадры

Похоже, Гаттузо слишком поспешил с бросанием в бой давно не игравших Лоботки, Политано, Максимовича и Кулибали. Сегодня он будет выбирать кадры поосторожнее. Тем более, что Лоботка не может играть, а начавшие матч против "Лечче" в запасе Кальехон и Мертенс отлично вошли в игру и прямо поучаствовали в голах. Хосе в матчах против "Интера" добыл четыре гола и четыре ассиста. А Дрис может выйти в стартовом составе впервые за два месяца (в центре атаки вместо Милика) и попробует выйти на первое место в списке лучших бомбардиров клуба всех времен. Для этого понадобится хет-трик.

Лосано может подменить Инсинье, запоровшего два выхода один-на-один в воскресенье. Манолас вернется в центр обороны. Руис и не совсем здоровые Аллан и Элмас также поборются за место в первых 11-ти. Вратарь Мерет также немного травмирован, потому ожидаем Оспину. Хотя даже при готовности обоих Гаттузо обычно предпочитает колумбийца, умеющего разыгрывать мяч.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Демме, Аллан, Руис, Кальехон, Мертенс, Инсинье

Возможно, Лукаку отдохнет, уступив место Лаутаро и наконец-то полезному Алексису Санчесу. 34-летнему латералю Янгу нужен отдых. Как и 32-летнему Кандреве, отдавшему четыре ассиста с начала декабря. Мозес и Бираги готовы. В центр обороны вернется дисквалифицированный в лиге Бастони. Возможно, даже вся тройка Де Фрай-Шкриньяр-Годин отдохнет в пользу Раноккии и Д'Амброзио. В центре поля Сенси все еще не совсем готов. Трое из четырех - Брозович, Весино, Барелла и Эриксен (первый "старт" датчанина?) свежее. А Хандановича ныне может заменить лишь Паделли, отыгравший в дерби неуверенно.

"Интер": Паделли, Бастони, Шкриньяр, Д'Амброзио, Мозес, Брозович, Весино, Эриксен, Бираги, Л. Мартинес, Санчес

Прогноз: Интер - Наполи 2:1

11 последних очных матчей во всех турнирах закончились четырьмя победами у каждой. При этом в последних двух матчах в целом было забито девять мячей, а до этого в четырех (три из них в Милане) - два. В Милане в шести последних очных матчах "Интер" добыл две победы (1:0 в последнем) и три ничьи, дважды подряд не побеждал здесь "Наполи" с 2011-го года. Он до сих пор лидирует среди команд Серии А по голам в первые полчаса - 16. Однако последние пять матчей начинал слабо. О чем это все говорит? О непредсказуемости и равновесию матча. 2:1 оставит шансы обеим командам.