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Ювентус подпишет новый контракт с Кьеллини

Италия
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Игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы

Ювентус подпишет новый контракт с Кьеллини
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"Ювентус" предложит защитнику Джорджо Кьеллини продлить контракт еще на один сезон, сообщает Calciomercato.

Как пишет издание, клуб хочет поддержать 35-летнего капитана команды, который не играет с сентября 2019 года из-за повреждения крестообразной связки.

Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года. Его текущий контракт со "старой синьорой" истекает в конце июня 2020 года. В сезоне-2019/20 Кьеллини провел лишь один матч в составе "Юве", в первом туре чемпионата Италии против "Пармы" защитник забил единственный гол в матче и принес своей команде победу.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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