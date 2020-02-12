Ювентус подпишет новый контракт с Кьеллини

"Ювентус" предложит защитнику Джорджо Кьеллини продлить контракт еще на один сезон, сообщает Calciomercato.

Как пишет издание, клуб хочет поддержать 35-летнего капитана команды, который не играет с сентября 2019 года из-за повреждения крестообразной связки.

Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года. Его текущий контракт со "старой синьорой" истекает в конце июня 2020 года. В сезоне-2019/20 Кьеллини провел лишь один матч в составе "Юве", в первом туре чемпионата Италии против "Пармы" защитник забил единственный гол в матче и принес своей команде победу.