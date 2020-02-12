Анчелотти: Я бы хотел отработать весь контракт, показать свои лучшие качества

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что хотел бы остаться в ливерпульском клубе и после окончания контракта, который истекает летом 2024 года.

"Я подписал контракт на 4,5 года. И я бы хотел отработать весь контракт, показать свои лучшие качества. А после этого, если будет возможность продолжать, я бы остался и дальше здесь. Мои амбиции и желание заключаются в том, чтобы остаться надолго.

У клуба большие амбиции, "Эвертон" хочет быть конкурентоспособным в АПЛ и Европе. Мы работаем на этим. У нас создан хороший фундамент в виде состава. В команде есть молодые игроки, которые прогрессируют. С каждым годом "Эвертон" будет становиться сильнее.

Думаю, через три года "Эвертон" сможет претендовать на титулы, вновь станет силой в Европе", — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.