  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Анчелотти: Я бы хотел отработать весь контракт, показать свои лучшие качества
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Я бы хотел отработать весь контракт, показать свои лучшие качества

Италия
(1 голосов)

Карло уверен, что его клуб через три года Эвертон сможет претендовать на титулы

Анчелотти: Я бы хотел отработать весь контракт, показать свои лучшие качества
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что хотел бы остаться в ливерпульском клубе и после окончания контракта, который истекает летом 2024 года.

"Я подписал контракт на 4,5 года. И я бы хотел отработать весь контракт, показать свои лучшие качества. А после этого, если будет возможность продолжать, я бы остался и дальше здесь. Мои амбиции и желание заключаются в том, чтобы остаться надолго.

У клуба большие амбиции, "Эвертон" хочет быть конкурентоспособным в АПЛ и Европе. Мы работаем на этим. У нас создан хороший фундамент в виде состава. В команде есть молодые игроки, которые прогрессируют. С каждым годом "Эвертон" будет становиться сильнее.

Думаю, через три года "Эвертон" сможет претендовать на титулы, вновь станет силой в Европе", — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Эвертон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...