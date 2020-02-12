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Анчелотти: Я бы хотел отработать весь контракт, показать свои лучшие качества
Карло уверен, что его клуб через три года Эвертон сможет претендовать на титулы
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что хотел бы остаться в ливерпульском клубе и после окончания контракта, который истекает летом 2024 года.
"Я подписал контракт на 4,5 года. И я бы хотел отработать весь контракт, показать свои лучшие качества. А после этого, если будет возможность продолжать, я бы остался и дальше здесь. Мои амбиции и желание заключаются в том, чтобы остаться надолго.
У клуба большие амбиции, "Эвертон" хочет быть конкурентоспособным в АПЛ и Европе. Мы работаем на этим. У нас создан хороший фундамент в виде состава. В команде есть молодые игроки, которые прогрессируют. С каждым годом "Эвертон" будет становиться сильнее.
Думаю, через три года "Эвертон" сможет претендовать на титулы, вновь станет силой в Европе", — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.