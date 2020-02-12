"Барселона для меня в прошлом". Перес прокомментировал свой переход в Рому

Новичок "Ромы", и параллельно с этим воспитанник "Барселоны", Карлес Перес поделился своим впечатлением о новом клубе.

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"Я всегда считал "Рому" отличным клубом. У меня был долгий разговор с Фонсекой, который рассказал мне о команде. Это стало решающим фактором. Сейчас я очень доволен.

Моя задача - расти как игрок, именно потому я и приехал. Я подписал долгосрочный контракт и сделаю все возможное для новой команды. "Барселона" для меня в прошлом", - заявил испанец.

Отметим, что "Рома" по окончанию сезона выкупит Переса за 13 миллионов евро.