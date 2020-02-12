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Мальдини: Не думаю, что Рангник подходит Милану

Италия
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Правда свою точку зрения он не аргументировал

Мальдини: Не думаю, что Рангник подходит Милану
UA-Футбол
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Директор "Милана" Паоло Мальдини похвалил свою команду за первый тайм в игре против "Интера". Также затронул тему возможного прихода в команду Ральфа Рангника.

"Если мы правильно проанализируем игру, то поймем, что фантастически провели первый тайм против "Интера". Возможно, это была наша лучшая игра за пять лет. Да, мы упустили лидерство, но мы молодая команда. Такое же может случиться и с опытными исполнителями.

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Рангник? Я слышал об этом. При всем уважении к нему, я не думаю, что он подошел бы нашей команде", - цитирует итальянца Sky Sport Italia.

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Ранее сообщалось, что Мальдини лоббирует назначение в "Милан" Андрея Шевченко.

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В статье: Ральф Рангник Паоло Мальдини Милан
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