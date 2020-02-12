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Испанские СМИ отправляют Марселино в Милан - агент тренера отрицает любые слухи

Италия
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Испанские СМИ отправляют Марселино в Милан - агент тренера отрицает любые слухи
UA-Футбол
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Итальянский "Милан" продолжает поиски нового наставника (Пиоли, судя по всему, летом будет уволен). Mundo Deportivo сообщило всему миру, что клуб примет Марселино Тораль.

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Испанец работал с "Валенсией", но в начале сезона неожиданно был уволен. После этого он оставался без работы. Что интересно, агент наставника опровергает любые слухи.

"В этой информации ничего не соответствует действительности. Марселино хотел бы возглавить клуб с мировым именем и "Милан" входит в число подобных команд. Однако, на данный момент мы не встречались с Мальдини и не вели переговоры", - цитирует агента Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Мальдини хочет видеть в "Милане" Андрея Шевченко.

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В статье: Марселино Тораль Милан
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