Кубок Италии. Интер - Наполи 0:1. Кубок - это профессия

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи" 0:1

Гол: Руис 57

"Интер": Паделли, Бастони, Де Фрай, Шкриньяр (Д'Амброзио 46), Мозес (Санчес 74), Брозович, Барелла, Сенси (Эриксен 67), Бираги, Л. Мартинес, Лукаку

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Руи, Демме, Руис, Элмас, Кальехон (Политано 78), Мертенс (Милик 73), Зелински (Аллан 83)

Предупреждения: Шкриньяр 3 - Манолас 51, Руи 77, Оспина 85

Феноменальная победа в дерби, лидерство в лиге, ноль поражений в лиге и Кубке с октября. Против поражения дома от аутсайдера, 11-го места в лиге, очень слабой обороны, депрессивного настроения, отсутствия Кулибали и капитана Инсинье из-за травм. В такой встрече фаворит был ясен. Впрочем, "Наполи" располагает сильными игроками, а его тренер Дженнаро Гаттузо особо отличается в Кубке. Защитник "Интера" Бастони не случайно перед матчем назвал мысли о недооценке соперника глупостью. И в итоге эта глупость вместе с усталостью и мыслями об ответном матче и стала решающей.

Первый тайм прошел по плану "Наполи". Ему удалось без проблем выдержать серию забросов в штрафную в дебюте, успокоить игру, добраться до мяча. Упорные попытки короткого паса от своих ворот удавались. Игра большей частью шла в центре поля. Либо состояла в медленных перепасовках возле штрафной Оспины. Никто никуда не спешил. Дважды возникала паника именно возле ворот Паделли. И единственный отличный момент в тайме создали Мертенс и Зелински по результатам красивой комбинации через центр поля. Паделли вынужден был тащить удар поляка при выходе на него по правой стороне.

Шестой как минимум бледный первый тайм подряд "Интер" попытался компенсировать мощным началом второго. Но и здесь "Наполи" выдержал. А контратака, превратившаяся в позиционную, принесла ему гол. Руис обыгрался с Ди Лоренцо и с 18-ти метров классно забросил в "девятку". После нескольких минут шока хозяева вернулись. Но вновь без скоростей и идей в атаке. Даже после выхода на поле Эриксена, а также форварда Санчеса вместо латераля. Кроме серии невероятных рикошетов от Лукаку и защитников на 76-ой минуте и удара Д'Амброзио в упор в падении на последних секундах. Оспина вмешивался.

Перед матчем Гаттузо выражал разочарование из-за того, что его подопечные не настраиваются на аутсайдеров как на грандов. При этом заявляя, что мотивировать на "Интер" ему и не нужно. Действительно, вновь "Наполи" отыграл против Топ-соперника гораздо лучше, чем против слабых. Даже в таком ужасном сезоне он за последний месяц победил всех трех лидеров лиги. Такой результат в Милане, возможно, даже превращает его в фаворита противостояния. Впрочем, здесь и начнутся проблемы неаполитанцев.