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Фонсека летом может быть уволен из Ромы - португальца спасет выход в Лигу Чемпионов

Италия
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Тяжелое время для Паулу

Фонсека летом может быть уволен из Ромы - португальца спасет выход в Лигу Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Прошедшим летом Паулу Фонсека возглавил "Рому", покинув при этом донецкий "Шахтер". Его путь в Риме может быть не очень долгим.

По данным португальского источника O Jogo, уже летом тренер может быть уволен. Причиной такого решения стали не лучшие результаты команды. Однако, у Фонсеки есть шанс удержаться на своем посту, если он выведет клуб в Лигу Чемпионов.

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Сейчас римляне идут пятыми, отставая от "Аталанты" на 3 пункта. На выходных клубы сыграют в очном матче, который во многом может стать решающим.

Отметим, что у Фонсеки есть и другой путь спасения - нужно выиграть Лигу Европы. В 1/16 финала "Рома" сыграет против "Гента".

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Источник:
O Jogo

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