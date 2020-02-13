"Месси… И какого хрена этому Сарри нужно?" Маурицио иронично опроверг интерес Юве к Лионелю

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри ответил на вопрос об интересе клуба к капитану каталонской "Барселоны" Лионелю Месси. Также наставник "бьянконери" оценил готовность Криштиану Роналду перед первым матчем 1/8 финала ЛЧ с "Лионом". Цитирует алленаторе Omnisport News и Goal.

"Лео – игрок "Барселоны". Если бы я был одним из руководителей клуба, то сказал бы: "Какого хрена этому Сарри надо?" Предпочитаю даже не обсуждать все эти слухи".

"Роналду? Посмотрим. Криштиану сказал мне, что сейчас чувствует себя хорошо. Мы будем следить за его состоянием от матча к матчу".

Матч "Лион" – "Ювентус" состоится 26 февраля. До встречи с французами итальянский клуб проведет 3 матча: с "Миланом" в Кубке Италии (13 февраля), а также с "Брешией" (16 февраля) и "СПАЛ" (22 февраля) в Серии А.