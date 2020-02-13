Гаттузо поздравил Наполи с победой над Интером – Конте обвинил его в оборонительном футболе

Главный тренер "Интера" Антонио Конте и наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделились своими впечатлениями от результата первого поединка полуфинала Кубка Италии (0:1). Цитирует алленаторе "адзурри" и "нерадзурри" интернет-портал Football Italia.

"Поздравляю команду соперника – их стратегия была успешна, поскольку они выиграли. Дерби с "Миланом" забрало у нас много сил и энергии, в том числе психологической. У команды Дженнаро самый внушительный состав в Серии А после "Ювентуса". Гаттузо умно отсиделся в обороне, подождал и реализовал свой шанс. Ничья была бы более справедливым результатом. Эриксен? Кристиан вновь вышел на замену. Он – мастер, но ему нужно прибавить в темпе, он не играл стабильно последние полгода", – подытожил Конте.