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Гаттузо поздравил Наполи с победой над Интером – Конте обвинил его в оборонительном футболе

Италия
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Антонио и Дженнаро вышли на связь после первой части кубковой битвы

Гаттузо поздравил Наполи с победой над Интером – Конте обвинил его в оборонительном футболе
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте и наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделились своими впечатлениями от результата первого поединка полуфинала Кубка Италии (0:1). Цитирует алленаторе "адзурри" и "нерадзурри" интернет-портал Football Italia.

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"Поздравляю команду соперника – их стратегия была успешна, поскольку они выиграли. Дерби с "Миланом" забрало у нас много сил и энергии, в том числе психологической. У команды Дженнаро самый внушительный состав в Серии А после "Ювентуса". Гаттузо умно отсиделся в обороне, подождал и реализовал свой шанс. Ничья была бы более справедливым результатом. Эриксен? Кристиан вновь вышел на замену. Он – мастер, но ему нужно прибавить в темпе, он не играл стабильно последние полгода", – подытожил Конте.

"В матчах с такими сильными командами, как "Интер", нужно больше выкладываться. Я хочу видеть подобную отдачу в каждом матче, но поздравляю парней с сегодняшним успехом. Соперник сочетает в себе силу и технику. Нам было необходимо нейтрализовать их нападающих. Нужно улучшить игру без мяча, уменьшить количество ошибок и умнее работать под прессингом оппонента", – отметил Гаттузо.

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В статье: Кристиан Эриксен Дженнаро Гаттузо Антонио Конте Интер (Милан) Кубок Италии Наполи (Неаполь)
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