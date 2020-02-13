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Тренер сборной Италии похвалил Антонио Конте за его работу в Интере

Италия
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И ведь есть за что

Тренер сборной Италии похвалил Антонио Конте за его работу в Интере
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказал свое мнение о чемпионской гонке в Серии А.

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"Серия А - прекрасный турнир. Сейчас три клуба борятся за чемпионство, это отличный показатель. "Интер" и "Лацио" пользуются не лучшей формой "Ювентуса" и будут продолжать вести борьбу до последнего.

Хотелось бы похвалить Антонио Конте. Он уже многое доказал. Ему дали нужных игроков и он вернул "Интер" на заслуженное место", - цитирует Манчини Gazzetta dello Sport.

Отметим, что на этих выходных "Интер" сыграет против "Лацио" в центральном матче тура.

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В статье: Роберто Манчини Ювентус (Турин) Интер (Милан) Лацио (Рим)
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