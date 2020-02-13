Тренер сборной Италии похвалил Антонио Конте за его работу в Интере

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказал свое мнение о чемпионской гонке в Серии А.

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"Серия А - прекрасный турнир. Сейчас три клуба борятся за чемпионство, это отличный показатель. "Интер" и "Лацио" пользуются не лучшей формой "Ювентуса" и будут продолжать вести борьбу до последнего.

Хотелось бы похвалить Антонио Конте. Он уже многое доказал. Ему дали нужных игроков и он вернул "Интер" на заслуженное место", - цитирует Манчини Gazzetta dello Sport.

Отметим, что на этих выходных "Интер" сыграет против "Лацио" в центральном матче тура.