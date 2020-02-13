Кубок Италии. Милан - Ювентус 1:1. Традиция стрелять себе в ногу

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус" 1:1

Голы: Ребич 61 - Криштиану Роналду 90 (пен.)

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо (Салемакерс 80), Ребич (Лаксальт 73), Чалханоглу (Пакета 87), Ибрагимович

"Ювентус": Щесны, Де Шильо (Игуаин 70), Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Пьянич, Матюиди (Рабио 73), Рэмзи (Бентанкур 63), Куадрадо, Дибала, Криштиану Роналду

Предупреждения: Ибрагимович 29, Эрнандес 42, Кесси 58, Кастильехо 70, Калабрия 90 - Рэмзи 30

Удаление: Эрнандес 72 (вторая желтая)

"Милан" и "Ювентус" недовольны своим сезоном. Первые далеки от Топ-4, вторые допустили тройную борьбу за Скудетто. В последних матчах обе просто провалились. Миланцы умудрились уступить в дерби после своего лучшего первого тайма за последние годы. А туринцы проиграли три из последних четырех гостевых матчей во всех турнирах. Вокруг обеих команд говорят о новых тренерах. Потому их встреча в Кубке была весьма деликатной. Тем более, что "Милан" проиграл девять последних очных, хорошо начиная матчи и плохо заканчивая. И шесть из семи последних дома. На этот раз он все же забил первым. Но вновь выстрелил себе в ногу. Дважды.

Как и во многих предыдущих очных матчах, "Милан" поначалу выглядел неплохо, острее и собраннее, чем соперник. И в дебюте на сумасшедших скоростях, нанеся четыре удара по воротам за первые шесть минут. И в медленном продолжении с совершенно банальным владением мячом "Ювентусом" (65 процентов в первом тайме). Причем обе команды спешили пробивать издали либо с линии штрафной. Мощные выстрелы Кесси и Ребича отбил Буффон, затем Джиджи одной рукой из-под перекладины потащил удар Калабрии. На 36-ой минуте Доннарумма совершил свой первый сейв, взяв удар Куадрадо с 17-ти метров. Слишком далеко от ворот. И недостаточно точно.

В начале второго тайма темп вновь повысился. И вновь "Милан" играл лучше. Ребич наконец-то прорвался и в центр штрафной. Буффон вытащил ногой. Вытащил и удар Ибрагимовича в ближний угол, в последний момент справился с рикошетом от удара Эрнандеса. Но не с корявым ударом Ребича под стойку после заброса Кастильехо. Ответ чемпиона на это был невнятным. Точнее, его не было вообще. Зато ответил "Милан". Очередным выстрелом себе в ногу. То есть второй жёлтой карточкой Тео Эрнандеса за фол на Дибале в центре поля. Впрочем, и после этого "Милан" не ставил "автобус". А "Ювентус" будто играл товарищеский матч.

И тогда "россонери" выстрелили себе в ногу во второй раз. Одновременно спасая Сарри от бури. Удар ножницами Роналду попал в руку Калабрии. Далеко отставленную от тела. Да, Давиде находился спиной к сопернику и рукой к мячу не двигал. Но расстояние от корпуса позволило главному арбитру Паоло Валери после просмотра видео назначить пенальти. И чемпион в крайне слабом для себя матче отскочил.